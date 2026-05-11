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Bucaramanga realizará una ‘matriculatón’ para desescolarizados: así puede buscar el cupo

La jornada se llevará a cabo el próximo 22 de mayo, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en el Parque García Rovira, frente a la Alcaldía de Bucaramanga.

Salón de Clases. Foto: AFP
Blu Radio - AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de may, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la realización de la primera jornada masiva denominada “Gran Matriculatón”, una estrategia liderada por la Secretaría de Educación para facilitar el acceso de niños, jóvenes y adultos al sistema educativo oficial de la ciudad.

La actividad busca beneficiar especialmente a estudiantes que actualmente se encuentran desescolarizados y desean retomar sus estudios en instituciones públicas del municipio.

La jornada se llevará a cabo el próximo 22 de mayo, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en el Parque García Rovira, frente a la Alcaldía de Bucaramanga.

Durante el evento habrá cupos disponibles en diferentes instituciones educativas oficiales, dependiendo del grado requerido por cada estudiante. Además, la administración municipal informó que los adultos y adultos mayores que no hayan culminado la primaria o el bachillerato podrán acceder a programas gratuitos de educación flexible a través de los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI).

Entre los requisitos exigidos para el proceso de matrícula están el documento de identidad del estudiante, certificado vigente de afiliación a salud, último boletín de calificaciones, certificado del último año aprobado y documento de identidad del acudiente.

La Secretaría de Educación indicó que los interesados podrán consultar previamente la disponibilidad de cupos mediante el código QR habilitado por la entidad o a través de la página oficial de la Secretaría de Educación de Bucaramanga.

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