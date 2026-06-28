Bucaramanga se solidariza con Venezuela: ya van 18 toneladas de ayuda humanitaria enviadas

La tragedia provocada por el devastador terremoto que sacudió a Venezuela ha despertado una masiva ola de solidaridad en Bucaramanga.

En cuestión de días, ciudadanos, fundaciones y organizaciones sociales han logrado recolectar y enviar 18 toneladas de ayuda humanitaria para atender a miles de familias que lo perdieron todo tras el sismo.

La iniciativa ha sido liderada por fundaciones locales y el movimiento político Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, que cuenta con presencia en la capital santandereana.

Gracias al trabajo conjunto de voluntarios y donantes, los primeros cargamentos ya fueron trasladados hacia las zonas afectadas.



Los envíos contienen alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, artículos de aseo, ropa, frazadas y otros elementos de primera necesidad que buscan aliviar la difícil situación que enfrentan las comunidades damnificadas.

Sin embargo, las necesidades continúan siendo enormes. Jesús Morales, líder de Vente Venezuela en el barrio San Francisco de Bucaramanga, aseguró que todavía se requieren con urgencia insumos básicos para apoyar las labores de rescate y atender a las personas que permanecen en condiciones críticas.

"Necesitan encendedores, linternas porque hay muchas zonas sin servicio de energía y los equipos de rescate trabajan prácticamente a oscuras. También se requiere agua potable, alimentos no perecederos, frazadas y medicamentos para atender a las familias afectadas", manifestó Morales.

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El líder social explicó que, pese a las 18 toneladas de ayuda ya enviadas, las solicitudes provenientes de Venezuela siguen aumentando debido a la magnitud de la emergencia, por lo que hizo un llamado a los bumangueses para que continúen aportando.

"La solidaridad de los santandereanos siempre se ha caracterizado por estar presente en los momentos más difíciles. Hoy necesitamos que esa ayuda continúe llegando para brindar esperanza a miles de personas que lo perdieron todo", agregó.

La campaña de recolección permanece activa y continúa recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal, medicamentos, ropa en buen estado, cobijas, linternas, baterías, encendedores y otros artículos esenciales que serán clasificados y enviados a las zonas más golpeadas por el terremoto.

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Los organizadores indicaron que cada aporte, sin importar su tamaño, representa una oportunidad para aliviar las difíciles condiciones que enfrentan cientos de familias venezolanas mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y recuperación.

Entretanto, los responsables de la iniciativa mantienen la coordinación logística para garantizar que toda la ayuda llegue de forma rápida y segura a los centros de distribución habilitados en Venezuela, donde será entregada directamente a las personas damnificadas.