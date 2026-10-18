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Microbus sin frenos rodó a un abismo en Tona, Santander

Entre los lesionados hay menores de edad y personas con heridas de gravedad. El vehículo de servicio especial rodó cerca de 50 metros por la vía que conduce a la vereda Vegas.

Diez heridos entre ellos niños en Tona, Santander: Bus se quedó sin frenos
Imagen de la comunidad. Diez heridos entre ellos niños en Tona, Santander: Bus se quedó sin frenos
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Momentos de angustia se vivieron en la vía que conduce a la vereda Vegas, en el municipio de Tona, Santander, luego de que un bus de pequeñas dimensiones se saliera de la carretera y rodara cerca de 50 metros por un abismo. El accidente dejó al menos 10 personas heridas, entre ellas menores de edad y adultos.

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La emergencia ocurrió en horas de la tarde de este domingo 18 de octubre. De acuerdo con el sargento Pedro Antonio Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tona, el vehículo se habría quedado sin frenos mientras transitaba por este corredor rural, situación que habría provocado que el conductor perdiera el control y terminara fuera de la vía.

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La caída del automotor generó una emergencia por la cantidad de personas afectadas y la gravedad de las lesiones. Entre los pasajeros había menores de edad y adultos que fueron trasladados en varias ambulancias que llegaron a atender la emergencia.

Campesinos de la vereda también acudieron a auxiliar a los heridos y en vehículos particulares todos llegaron al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, donde reciben atención médica. Algunos de ellos presentaban lesiones de alta gravedad, según el reporte preliminar entregado por el comandante de Bomberos.

Las circunstancias exactas del siniestro aún deben ser establecidas. Por ahora, se espera conocer un balance actualizado sobre el estado de salud de los 10 lesionados y si alguno requiere atención especializada.

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