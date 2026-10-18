En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jamundí
Pizarro
Sencia
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ofrecen $50 millones de recompensa por ataque a bus a manos del ELN en Cerrito, Santander

Ofrecen $50 millones de recompensa por ataque a bus a manos del ELN en Cerrito, Santander

La incineración de un bus de Concorde en el corredor vial del páramo del Almorzadero encendió las alarmas en la provincia de García Rovira. Luego de un consejo de seguridad, se confirmó la presencia permanente de la fuerza pública en la región.

Aumentan seguridad en Cerrito, Santander, tras la incineración de un bus atribuida al ELN
Imagen de las autoridades. Aumentan seguridad en Cerrito, Santander, tras la incineración de un bus atribuida al ELN
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

La quema de un bus de la empresa Concorde en la vía que comunica a Cerrito, Santander, con Chitagá, Norte de Santander, volvió a generar preocupación por la seguridad en la provincia de García Rovira.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre en el sector del páramo del Almorzadero. Según la información conocida, hombres armados del ELN habrían obligado a 44 pasajeros y 2 conductores a descender antes de disparar contra el vehículo e incendiarlo.

Últimas noticias

Murió conductor tras grave accidente provocado por ataque sicarial en vía de Piedecuesta.JPG
Santanderes

Murió hombre baleado durante caravana fúnebre en la vía Piedecuesta–Floridablanca

Incrementan pie de fuerza en el Magdalena Medio.JPG
Santanderes

Santander fortalece la seguridad con tecnología luego de amenazas de grupos armados

Publicidad

Posterior a un consejo de seguridad las autoridades confirmaron recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Debido a la presencia del ELN en este importante corredor vial, también se anunció el fortalecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pública, con equipos tecnológicos y vehículos que facilitarán los controles y la atención de posibles amenazas.

Entre las medidas se contempla el uso de drones, motocicletas y vehículos para apoyar las labores de reconocimiento, vigilancia y reacción inmediata.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Asimismo, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 5 Capitán José Antonio Galán, en coordinación con la Policía Nacional, mantienen operaciones de control y verificación sobre este corredor vial.

La ubicación de las unidades militares también genera interrogantes sobre la capacidad de respuesta en esta zona de Santander.

Publicidad

El Batallón de Infantería N.º 13 General Custodio García Rovira tiene sede en Pamplona, Norte de Santander, mientras que el Batallón de Artillería de Campaña N.º 5 Capitán José Antonio Galán está ubicado en El Socorro, Santander.

A esto se suman las dificultades de comunicación en algunos sectores rurales, que pueden complicar el reporte oportuno de situaciones sospechosas.

Publicidad

En la zona también se han presentado dos homicidios, en casos de extorsiones.

Relacionados

Santander

Gobernación de Santander

ELN

Policía Nacional

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad