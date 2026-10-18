Ofrecen $50 millones de recompensa por ataque a bus a manos del ELN en Cerrito, Santander

La quema de un bus de la empresa Concorde en la vía que comunica a Cerrito, Santander, con Chitagá, Norte de Santander, volvió a generar preocupación por la seguridad en la provincia de García Rovira.

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre en el sector del páramo del Almorzadero. Según la información conocida, hombres armados del ELN habrían obligado a 44 pasajeros y 2 conductores a descender antes de disparar contra el vehículo e incendiarlo.

Publicidad

Posterior a un consejo de seguridad las autoridades confirmaron recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Debido a la presencia del ELN en este importante corredor vial, también se anunció el fortalecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pública, con equipos tecnológicos y vehículos que facilitarán los controles y la atención de posibles amenazas.



Entre las medidas se contempla el uso de drones, motocicletas y vehículos para apoyar las labores de reconocimiento, vigilancia y reacción inmediata.

Asimismo, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 5 Capitán José Antonio Galán, en coordinación con la Policía Nacional, mantienen operaciones de control y verificación sobre este corredor vial.



La ubicación de las unidades militares también genera interrogantes sobre la capacidad de respuesta en esta zona de Santander.

Publicidad

El Batallón de Infantería N.º 13 General Custodio García Rovira tiene sede en Pamplona, Norte de Santander, mientras que el Batallón de Artillería de Campaña N.º 5 Capitán José Antonio Galán está ubicado en El Socorro, Santander.

A esto se suman las dificultades de comunicación en algunos sectores rurales, que pueden complicar el reporte oportuno de situaciones sospechosas.

Publicidad

En la zona también se han presentado dos homicidios, en casos de extorsiones.