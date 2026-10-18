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Santander fortalece la seguridad con tecnología luego de amenazas de grupos armados

La circulación de un comunicado con amenazas de muerte contra líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos aumenta la preocupación de las autoridades. La Gobernación anunció el fortalecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pública.

Incrementan pie de fuerza en el Magdalena Medio.JPG
Imagen de la Gobernación de Santander. Incrementan pie de fuerza en el Magdalena Medio
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

El documento, menciona territorios del Magdalena Medio, el sur de Bolívar, Antioquia y Santander. Además, contiene un ultimátum de 48 horas para que varias organizaciones y sus integrantes abandonen la región, así como amenazas contra sus familias.

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En medio de los desafíos de seguridad que enfrenta la región, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, entregó en Cimitarra una nueva capacidad del Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI), destinada a fortalecer las operaciones de la fuerza pública, mejorar la vigilancia y reforzar la seguridad en el Magdalena Medio.

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“La seguridad es un pilar fundamental para que una sociedad pueda funcionar. Sin seguridad no hay bases consolidadas para que se pueda lograr desarrollo económico”, afirmó el mandatario, al destacar la importancia de fortalecer las capacidades operativas para brindar tranquilidad a los ciudadanos.

La dotación busca mejorar las herramientas disponibles para las labores de monitoreo, reconocimiento territorial y respuesta de las autoridades ante situaciones que puedan afectar la seguridad de las comunidades.

La nueva capacidad del CIMVRI incluye equipos y vehículos destinados a respaldar las operaciones de vigilancia y coordinación de la fuerza pública en el territorio.

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Entre los elementos entregados se encuentran, un camión Centro de Mando y Control Móvil, para apoyar la coordinación de las operaciones, una camioneta para reconocimiento y transporte de drones, 18 motocicletas, destinadas a fortalecer la movilidad operativa, ocho drones cuatro de alto alcance y cuatro de reconocimiento, un puesto de mando fijo C4, como parte de la infraestructura tecnológica, sostenimiento operativo para garantizar el funcionamiento del sistema.

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Con esta dotación, la administración departamental busca ampliar las capacidades de vigilancia y mejorar la coordinación de las acciones de seguridad en el Magdalena Medio.

La circulación del comunicado amenazante plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y sus familias, especialmente ante las referencias a posibles seguimientos y el ultimátum para abandonar determinados territorios.

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En este escenario, el fortalecimiento tecnológico de la fuerza pública constituye una herramienta para las labores de vigilancia y reacción.

Sin embargo, frente a amenazas de esta naturaleza, también resulta fundamental que las autoridades investiguen el origen del documento, evalúen los riesgos individuales y colectivos y adopten medidas de protección para las personas señaladas.

La comunidad espera que las nuevas capacidades operativas contribuyan a prevenir hechos violentos, mejorar la respuesta institucional y proteger a quienes habitan y trabajan en la región.

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La seguridad del Magdalena Medio exige vigilancia, capacidad de reacción e investigación, pero también garantías efectivas para los líderes sociales y las comunidades que hoy podrían sentirse amenazados.

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