Buscan a dos personas desaparecidas en ríos de Santander: una más murió durante pesca

Las autoridades y organismos de socorro mantienen activos varios operativos en diferentes municipios de Santander tras registrarse tres emergencias relacionadas con afluentes del departamento durante el puente festivo, hechos que dejan hasta el momento una persona fallecida y dos más desaparecidas.

El primer caso ocurrió en el sector de Baraya, donde Ramiro Sarmiento, de 33 años, murió por inmersión mientras se encontraba pescando con un amigo en el denominado pozo La Viuda, sobre el río Fonce.

Según la información preliminar, el hombre ingresó al agua y fue arrastrado por las fuertes corrientes del lugar. Su acompañante pidió ayuda a la comunidad, que inició las labores de rescate y logró recuperar el cuerpo sin vida en límites entre los municipios de Cabrera y Socorro.

Al sitio acudieron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para realizar la inspección judicial y adelantar las investigaciones correspondientes.



Habitantes del sector advirtieron que el pozo La Viuda es reconocido por sus corrientes impredecibles, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución, incluso cuando el caudal del río parece bajo.

Ramiro Sarmiento era oriundo de Baraya, residía en El Socorro, trabajaba como domiciliario y deja una hija.

En otro hecho, los organismos de emergencia continúan la búsqueda de Lorena Fagua Ráquira, una joven oriunda de Tunja que completa más de 24 horas desaparecida tras ingresar al río Suárez, en jurisdicción del municipio de Barbosa.

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De acuerdo con el relato de sus familiares, la mujer compartía con un grupo de personas cuando entró al afluente. Mientras los demás lograron salir, ella desapareció, por lo que se presume que fue arrastrada por la corriente.

Sus allegados solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro de Barbosa, Moniquirá y demás entidades competentes para reforzar el operativo de búsqueda y aumentar las posibilidades de encontrarla.

A estas emergencias se suma un tercer caso reportado en la vía que comunica a Simacota, donde una persona cayó desde el puente Vásquez al río Suárez.

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Los organismos de socorro adelantan labores para ubicar a la víctima, cuya identidad y circunstancias del hecho aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Ante estos casos, los organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a evitar ingresar a ríos, pozos y quebradas que presenten corrientes fuertes o condiciones de riesgo, especialmente durante la temporada de lluvias y los fines de semana festivos.