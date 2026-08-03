Cae en Bucaramanga un venezolano solicitado por la justicia argentina; tenía circular roja

Un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 44 años, fue retenido por las autoridades en Bucaramanga tras ser identificado como requerido mediante una Notificación Roja de Interpol por el presunto delito de defraudación informática, informaron la Policía Metropolitana de Bucaramanga y Migración Colombia.

El procedimiento durante un operativo conjunto adelantado por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y funcionarios de Migración Colombia.

Según el reporte oficial, la retención se produjo luego de labores de verificación y control a un bus de servicio público que cubría la ruta entre Cúcuta y Medellín.

Durante la inspección, las autoridades identificaron al ciudadano y consultaron su información migratoria a través del Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE) de Migración Colombia. Tras la verificación, se estableció que el extranjero tenía vigente una Notificación Roja de Interpol.



Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Migración Colombia, donde se confirmó que la Circular Roja había sido emitida por el Juzgado de Garantías N.° 1 del Departamento Judicial de San Martín, en Argentina, por el presunto delito de defraudación informática, lo que permitió formalizar su retención.

El coronel Harvey Augusto Silva, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que este resultado evidencia el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y Migración Colombia para fortalecer los controles migratorios y la cooperación internacional en la ubicación de personas requeridas por la justicia.

"Este resultado refleja el trabajo articulado entre la Policía Nacional y Migración Colombia para fortalecer los controles migratorios y contribuir a la cooperación internacional en la ubicación de personas requeridas por la justicia. Continuaremos desarrollando acciones conjuntas que permitan garantizar la seguridad, combatir la criminalidad transnacional y hacer cumplir la ley", afirmó el oficial.

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Finalmente, la Policía informó que el ciudadano fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán el procedimiento correspondiente de acuerdo con la legislación vigente y los protocolos nacionales e internacionales aplicables a este tipo de requerimientos.

