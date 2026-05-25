Capturan a ladrón que robó $ 8 millones con cambiazo de tarjetas en cajeros de Bucaramanga

El procedimiento se realizó en el sector de Real de Minas, donde uniformados de la Policía interceptaron al sospechoso luego de recibir la denuncia de una mujer de 47 años que aseguró haber sido víctima de la modalidad de ‘cambiazo’ en un cajero automático del Terminal de Transportes de Bucaramanga.

Según las autoridades, el hombre habría aprovechado un momento de distracción para quedarse con la tarjeta débito de la víctima y posteriormente retirar 8 millones de pesos de su cuenta bancaria.

La alerta inmediata de la ciudadana y la coordinación con la entidad financiera permitieron activar un operativo de búsqueda que terminó en la Avenida Samanes, donde fue ubicado el presunto responsable.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en poder del capturado el dinero retirado de manera fraudulenta y la tarjeta bancaria reportada como hurtada.



El general William Quintero comandante de la Policía Metropolitana aseguró que la rápida reacción de la víctima fue clave para lograr la captura y recuperar la totalidad de los recursos económicos.

“Este resultado demuestra la importancia de denunciar oportunamente. Gracias a la información entregada y a la reacción inmediata de nuestros uniformados fue posible evitar que esta persona escapara”, señaló el oficial.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violación de datos personales y hurto por medios informáticos y semejantes.

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga aprovechó el caso para reiterar varias recomendaciones de seguridad a los ciudadanos al momento de utilizar cajeros automáticos, entre ellas no aceptar ayuda de desconocidos, cubrir el teclado al digitar claves y verificar constantemente que la tarjeta entregada corresponda realmente a la propia.

Además, las autoridades alertaron que esta modalidad de robo continúa siendo utilizada por delincuentes en zonas de alta afluencia de personas, especialmente en terminales de transporte, centros comerciales y entidades bancarias de gran afluencia.