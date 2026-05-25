A la cárcel implicados en millonaria estafa con planes turísticos en Bucaramanga

Tres personas señaladas de estafar a decenas de ciudadanos con falsos programas vacacionales fueron enviadas a la cárcel por orden de un juez de control de garantías en Bucaramanga. La decisión se dio en medio de la investigación adelantada por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada.

Los procesados son Johan David Cárdenas Chávez, Ingrid Liseth Gelves Bedoya y Giancarlo Cárdenas Chávez, quienes, según las autoridades, habrían engañado a cientos de personas entre los años 2015 y 2017 mediante la oferta de paquetes turísticos nacionales e internacionales a bajo costo a través de redes sociales y plataformas digitales.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Santander, los señalados captaban a las víctimas ofreciendo atractivos planes de financiación para viajes y excursiones. Entre los afectados se encuentran estudiantes de diferentes instituciones educativas que organizaban paseos de fin de año, asociaciones de empleados y amas de casa.

Las labores de policía judicial permitieron relacionar 42 casos y establecer que, mediante distintas maniobras engañosas, los tres procesados se habrían apropiado de más de $500 millones. La Fiscalía indicó que al menos 480 personas fueron contactadas dentro de este esquema y cerca de 280 habrían resultado afectadas.



Durante las audiencias preliminares, los investigados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades señalaron que los hermanos Cárdenas y Gelves Bedoya actualmente residen en Canadá y España, países a los que, al parecer, huyeron tras obtener el dinero producto de las estafas. Pese a ello, los tres se conectaron de manera virtual a las diligencias judiciales tras ser notificados del proceso penal en su contra.

La Fiscalía anunció que adelanta los trámites para lograr el retorno de los implicados al país y hacer efectiva la medida de aseguramiento ordenada por el juez.