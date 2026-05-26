Capturan a motociclista que atropelló a dos soldados y un policía en Bucaramanga

Las autoridades de Bucaramanga capturaron al motociclista señalado de atropellar a dos soldados y un uniformado de la Policía en medio de un operativo de control vial realizado en la ciudad.

El hombre será judicializado por el delito de violencia contra servidor público, según confirmó la administración municipal.

#Video Capturan a motociclista que atropelló a dos soldados y un policía en medio de un operativo de control vial en Bucaramanga. "Será judicializado por violencia contra servidor público", dijo el alcalde Cristian Portilla #VocesySonidos pic.twitter.com/JLrz1mTKNt — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 26, 2026

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que este tipo de hechos no frenarán los operativos que se adelantan en distintos puntos de la capital santandereana para combatir la delincuencia y verificar el cumplimiento de las normas de tránsito.



El caso ocurrió durante uno de los retenes instalados por las autoridades, cuando el conductor de la motocicleta intentó evadir el puesto de control y terminó embistiendo a los uniformados que participaban en el procedimiento.

Tras la captura, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Frattali, defendió la estrategia de controles que adelanta la Alcaldía y reveló preocupantes cifras relacionadas con el uso de motocicletas en hechos criminales.

“Más de 7.000 motos han sido inmovilizadas este año por violar las normas en Bucaramanga. Sabemos que la mayoría de motociclistas son personas trabajadoras que usan su moto como herramienta laboral, pero también debemos resaltar que casi el 95 % de los sicariatos en Bucaramanga tienen como elemento fundamental una motocicleta, así como cerca del 80 % de los robos”, afirmó el funcionario.

Publicidad

Pinto Frattali aseguró que los retenes buscan mejorar la seguridad de la ciudad y permitir resultados operativos frente al porte ilegal de armas y el tráfico de estupefacientes.

“El llamado es a que no le tengan miedo a los retenes. Si tienen los papeles al día, paran, muestran los documentos y continúan. El que nada debe, nada teme. Estos puestos de control son para darle seguridad a Bucaramanga”, agregó.

Según explicó el secretario del Interior, durante los operativos realizados este año las autoridades han encontrado armas blancas, armas de fuego y sustancias alucinógenas.

Publicidad

La Alcaldía reiteró que continuará fortaleciendo los controles en diferentes sectores de Bucaramanga como parte de la estrategia de seguridad contra el sicariato, el hurto y otros delitos que afectan a la ciudad.