Capturan en flagrancia a dos personas por robo de cableado semafórico en Bucaramanga

En un operativo conjunto, autoridades lograron la captura en flagrancia de un hombre y una mujer señalados de hurtar infraestructura clave de la red semafórica en Bucaramanga.

Los hechos ocurrieron hacia las 6:40 de la tarde del pasado 15 de abril en la avenida La Rosita con carrera 18, en el barrio Concordia, donde las dos personas fueron sorprendidas extrayendo cable de interconexión desde una cámara subterránea. Según el reporte oficial, el material era ocultado bajo bultos de reciclaje en una carreta tipo “zorra” para evadir los controles.

La rápida reacción de la Policía Nacional, la Sijin, la Dirección de Tránsito y el equipo técnico de semaforización permitió interceptar a los presuntos responsables y recuperar el cableado hurtado.

El secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali, destacó la efectividad del operativo y aseguró que estos resultados hacen parte de los esfuerzos para proteger la infraestructura pública y mejorar la seguridad en la ciudad.



Durante el procedimiento se recuperaron cerca de 150 metros de cable UTP de cien pares, avaluados en más de 11 millones de pesos. Este material es fundamental para la transmisión de datos en el sistema de control de tráfico.