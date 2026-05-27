Cayó peligroso ladrón que asesinó a tendero en Bucaramanga: también traficaba drogas

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la captura de alias “El Loco”, un hombre de 30 años señalado de participar en varios hechos delictivos, entre ellos el hurto y homicidio de un comerciante ocurrido en el barrio Monterredondo de Bucaramanga.

La captura se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Centro de San Vicente de Chucurí, en cumplimiento de una orden judicial emitida el pasado 29 de enero de 2026.

Según las autoridades, el capturado deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con las investigaciones, alias “El Loco” tendría una trayectoria criminal cercana a los diez años y presuntamente se dedicaba al hurto mediante el uso de armas de fuego y al tráfico de estupefacientes. Además, figuraba en el cartel de los más buscados de Bucaramanga.



Las autoridades lo relacionan con el robo de una considerable suma de dinero a una empresa ubicada en el barrio La Concordia de Bucaramanga durante 2025, así como con el asalto ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el establecimiento Surtimarket, en el barrio Monterredondo, hecho en el que un comerciante perdió la vida.

El brigadier general William Quintero Salazar aseguró que la captura representa un golpe importante contra estructuras delincuenciales que venían afectando la seguridad y la convivencia ciudadana.

Las investigaciones también permitieron establecer que el señalado delincuente utilizaba identidades falsas para evadir a las autoridades y habría extendido su accionar criminal en ciudades como Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio y Pereira, además de San Vicente de Chucurí.

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La Policía agregó que alias “El Loco” presuntamente trasladaba delincuentes desde Floridablanca hacia San Vicente de Chucurí para fortalecer redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares que ahora serán analizados por los investigadores como parte del proceso judicial.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que lo presentará ante un juez de control de garantías para definir su situación judicial.