Condenan a 18 años de prisión a hombre que intentó asesinar a su pareja en Girón

Un juez condenó a 18 años y cinco meses de prisión a Óscar Simón Quintero Barrera, luego de que aceptara su responsabilidad por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar en un caso de agresión ocurrido en el municipio de Girón, Santander.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el 15 de septiembre de 2025 en una vivienda del barrio Santa Cruz, donde el hoy condenado llegó hasta la residencia de su compañera sentimental y la atacó en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante y un objeto contundente.

La investigación estableció que la violenta agresión ocurrió frente a las dos hijas de la pareja, de 9 y 11 años, quienes presenciaron el ataque.

El llamado de auxilio de los familiares permitió la rápida llegada de uniformados de la Policía Nacional, que auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un centro asistencial. Gracias a la atención médica oportuna, la mujer logró sobrevivir a las graves heridas.



Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que la víctima había sido sometida de manera reiterada a episodios de violencia por parte de Quintero Barrera, antecedentes que fueron determinantes para sustentar la condena.

Con base en las pruebas recaudadas y la aceptación de cargos por parte del procesado, el juez impuso una pena de 18 años y cinco meses de prisión, al considerarlo responsable de los delitos de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar.