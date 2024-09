¿De qué murió Rodolfo Hernández? Este es el comunicado de la clínica

En la tarde de este lunes, 2 de septiembre, el Hospital Internacional de Colombia (HIC) confirmó que el excandiato presidencial y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández murió, luego de pasar varios días internado en una unidad de cuidados intensivos. Según el comunicado, venía sufriendo de algunas complicaciones a causa del cáncer de colon que le fue diagnosticado hace un tiempo.

“A pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de patología neoplásica metastática de colon”, precisa la masiva del HIC, firmada por su director Jonathan Cáceres Prada.

El director Cáceres lamentó el fallecimiento del exalcalde y explicó las causas del deceso. En primer lugar, aclaró que fue diagnosticado con cáncer de colon y, a partir de entonces, empezó “terapias especificas por etapas” con alcances terapéuticos diferentes.

Sobre la enfermedad, detalló que se intentó todo tipo de tratamientos para su caso y en cada “hospitalización venía para cumplir parte del plan” con los especialistas. Para intentar combatir el cáncer, el director del HIC mencionó que el exalcalde pasó por medicina interna, cirugía patovilial y oncología clínica.

En la última hospitalización, hace más de un mes, de acuerdo con Cáceres, Hernández recibió soporte y atención en la UCI en la que se encontraba.

El día que Rodolfo Hernández anunció que tenía cáncer terminal

A principios de 2023, fue hospitalizado y operado por este cáncer. Luego, en medio de los procesos que la justicia colombiana adelantaba en su contra, contó en una audiencia, entre lágrimas, la gravedad de ese cáncer, asegurando que era terminal.

“Atendieron mi llamado de que el médico me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado ahí donde no es, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández en medio de la audiencia.