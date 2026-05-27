En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en Riohacha
Rosa Elvira y De La Espriella
Elecciones presidenciales
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Denuncian a concejal de Bucaramanga por usar carro oficial para hacer campaña por Cepeda

Denuncian a concejal de Bucaramanga por usar carro oficial para hacer campaña por Cepeda

El Concejo de Bucaramanga no se ha pronunciado oficialmente sobre el video que circula en redes sociales ni sobre el presunto uso de la camioneta institucional en la caravana política.

foto concejal daniela torres carro.jpeg
Carro del Concejo de Bucaramanga
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

La Procuraduría Regional de Santander confirmó que recibió denuncias relacionadas con el presunto uso de un vehículo oficial asignado a la mesa directiva del Concejo de Bucaramanga en una caravana de apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

La polémica surgió luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa una camioneta oficial, identificada como vehículo del Concejo de Bucaramanga, transitando por una vía de la ciudad con banderas alusivas a la campaña política del candidato presidencial.

Frente a estos hechos, la procuradora regional de Santander, Magda Liliana Buendía, señaló que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de la denuncia, aunque aclaró que no puede emitir un pronunciamiento de fondo mientras se adelanta el análisis correspondiente.

“El uso de vehículos… ella como concejal puede participar, nosotros no nos podemos pronunciar sobre eso, ella o cualquier concejal. Nosotros acabamos de leer acá que hay una restricción del uso de bienes públicos”, afirmó la funcionaria.

Buendía explicó que cualquier evaluación deberá realizarse dentro del contexto general de los hechos y respetando el debido proceso. “Sería muy irresponsable de mi parte dar un pronunciamiento sobre un hecho puntual. No, no lo podemos hacer porque además goza de una reserva, pero recibimos las denuncias y actuamos dentro del debido proceso”, agregó.

La Procuraduría deberá establecer ahora si existió una posible vulneración de las normas que restringen el uso de bienes públicos en actividades de carácter político o proselitista, especialmente en medio del calendario electoral vigente.

Hasta el momento, el Concejo de Bucaramanga no se ha pronunciado oficialmente sobre el video que circula en redes sociales ni sobre el presunto uso de la camioneta institucional en la caravana política.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Concejo de Bucaramanga

Política

Procuraduría General de la Nación

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad