Denuncian que tramitador de escuela de conducción cerrada en Santander no devuelve dinero

Luego del operativo realizado por la Policía y la Fiscalía en Bucaramanga, Girón y Barbosa, Santander; al igual que en Bogotá donde fueron cerradas escuelas de conducción y capturadas 21 personas por entregar certificados de conducción falsos y licencias a personas que no sabían manejar, afectados que realizaban cursos en estas empresas de conducción y que no alcanzaron a recibir el documento piden la devolución de dinero.

Santiago Dávila, un joven del municipio de Girón denuncia que a través de un tramitador había realizado el trámite para la licencia, por lo cual pagó $1.300.000 de un total de $1.900.000, pero tras el operativo de las autoridades la tramitadora no responde por el dinero.

“Yo estaba haciendo el curso de conducción con Millas de Vida Girón, me faltaban como tres clases y cuando llegué el martes 30 de julio encontré que estaba cerrada, entonces le escribí a la señora tramitadora a quien le hice las consignaciones para el trámite de la licencia y me citó frente a la oficina de trámites que tiene y ahí me dijo que habían tenido problemas y que me iba a responder por el dinero, me citó para el 5 de agosto, yo fui antes porque no me daba confianza, el caso es que no me ha respondido”, aseguro Dávila.

Cuenta Santiago que le pidió una solución o la devolución del dinero que ya había cancelado “ella nos dijo que se habían llevado todos los implementos de la escuela de conducción y capturados a varios profesores, entonces le dije que cual era la solución que ella me daba a mí y si era la devolución de dinero o relacionarme con otra escuela de enseñanza, entonces me dijo que no podía inscribirme en otra escuela porque estábamos bloqueados en las demás escuelas de conducción. Ahora la señora marcela no nos quiere regresar el dinero”, puntualizó el joven afectado.

Según la Policía, durante el operativo fueron capturados tres representantes legales de escuelas de conducción, cuatro certificadores y 14 instructores que habían otorgado documentos fraudulentos a más de 5.900 personas.

La coronel Claudia Susana Blanco Romero, comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte, explicó que esta organización expedía documentos desde escuelas de enseñanza a personas que no cumplían los requisitos para obtener una licencia.