Desabastecimiento de medicamentos en Cúcuta pone en aprietos a los usuarios de la red pública

Un panorama complejo vive Cúcuta como consecuencia de la escasez de medicamentos que enfrenta la red pública. Así lo explican las autoridades sanitarias que han empezado a realizar auditorías a diferentes instituciones donde se han presentado quejas.

Taiz del Pilar Ortega es la secretaria de salud de Cúcuta y explicó que “se está haciendo una revisión de los medicamentos que están registrando desabastecimiento y son un promedio de 2.900 códigos", situación que calificó como complicada porque podría derivar en "un colapso de la capacidad instalada de cuidados intensivos”.

Los pacientes más afectados son los que padecen de diabetes e hipertensión, la situación se siente con mayor intensidad incluso en algunas IPS, en donde se le ha notificado a los usuarios que deben esperar.

Raúl Torres, uno de los usuarios, relató a Blu Radio que su padre "sufre de hipertensión y necesita el medicamento desde la semana pasada". Afirmó, además, que ha "pedido permiso varias veces en el trabajo" pero le "dicen que espere porque no hay, o tal vez llegará la siguiente semana”.

Publicidad

“Tengo una semana esperando la entrega de mi medicamento para el azúcar y se demora, pero no me explican a qué se debe”, manifestó Samuel Valencia.

Por su parte, otro de los usuarios, quien amerita medicamento para su tratamiento de VIH a quien reservamos su identidad, manifestó que “el servicio se está desmejorando mucho".

Publicidad

"A mí me hacen cada cierto tiempo control médico y esto sí se da, pero para la entrega de medicamentos me dicen que no están disponibles y me toca en los últimos meses meter tutela, llegan pero porque me toca tomar medidas”, añadió.

Aún se desconoce las causas a fondo de esta problemática, sin embargo, los pacientes piden un plan de choque que logre colocar en marcha la entrega de medicamentos prioritarios.