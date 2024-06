Vía entre Ocaña y Cúcuta, cerrada por paro de expendedores de combustible

El gremio distribuidor de combustibles en la provincia de Ocaña y la subregión del Catatumbo se encuentra en paro permanente ante la decisión del Ministerio de Minas y la Dirección de Hidrocarburos de cambiar la zona de abastecimiento para cada una de las estaciones de servicio ubicadas en ese territorio de Norte de Santander.

Aunque han sostenido encuentros en la ciudad de Bogotá, no se han concretado acuerdos y, ante este panorama, tomaron la decisión de cerrar totalmente la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña y la Costa Atlántica.

Desde mayo de 2023, cuando ocurrió la emergencia en el corregimiento de El Tarra en Ábrego, en momentos en que una avalancha causó daños en un tramo de la arteria vial, han tenido como punto de abastecimiento las plantas ubicadas en el sector de la Lizama en Santander.

Sin embargo, hace dos semanas un decreto del ministerio los obliga a retomar el punto de abastecimiento ubicado en el municipio de Villa del Rosario en Norte de Santander. Para el gremio, la decisión los obliga a tomar un carreteable en el que es incierta la constancia para el transporte ante la emergencia que persiste en El Tarra.

Publicidad

Además, es un corredor vial en donde la inseguridad se ha hecho latente para cada uno de ellos, quienes han denunciado ser víctimas de extorsión, amenazas y hasta hurto del combustible que transportan en vehículos tipo cisterna.

Lo cierto es que, por este paro, más de 400.000 habitantes se encuentran sin combustible tipo ACPM o gasolina, y el panorama no es nada alentador si se tiene en cuenta que no se reanudará el abastecimiento hasta que no se concreten varios de los puntos de peticiones que tienen los integrantes del gremio que hacen parte de las estaciones de servicio.