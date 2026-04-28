El SENA pone fin a los intermediarios y abre tienda para campesinos: ¿dónde estará ubicada?

El SENA le está apostando a cambiar una realidad que durante años ha golpeado al campo colombiano. Con una inversión cercana a $1.500 millones, la entidad puso en marcha una estrategia que busca que los campesinos vendan directamente sus productos, sin tener que depender de intermediarios que encarecen los precios y reducen sus ganancias.

La iniciativa, llamada Zajuna Campo, ya comenzó a operar en Norte de Santander y abre una puerta para que asociaciones campesinas y pequeños productores comercialicen sus cosechas sin tantas barreras. La idea es sencilla pero poderosa, conectar directamente a quienes producen con quienes compran.



SENA pone fin a intermediarios y abre tienda a campesinos

Campesinos podrán acceder a créditos // Foto: AFP

Este modelo busca que los alimentos y productos lleguen del campo al consumidor de forma más directa. En ese proceso, los campesinos no solo venden, también aplican lo aprendido en procesos de formación que fortalecen la calidad de sus productos y su capacidad de competir en el mercado.



El proyecto también funciona como un punto de encuentro donde se impulsa el comercio justo. Allí se podrán encontrar frutas, verduras, lácteos, café, cacao, miel y hasta artesanías, todos elaborados por comunidades campesinas de la región.



Dónde estarán ubicadas las tiendas Zajuna Campo

La primera tienda ya está funcionando en el oriente del país y hace parte de un plan que busca expandirse a otras regiones. Por ahora, este es el punto confirmado:

Sede agropecuaria del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero en El Zulia, área metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander

Desde este lugar, productores de varios municipios cercanos están llevando sus productos para venderlos directamente. La meta es que este modelo llegue a otras zonas del país y se convierta en una alternativa real para el comercio campesino.



Así funcionará la venta directa del campo al consumidor

El proyecto va más allá de la venta. Los campesinos tendrán espacios organizados durante toda la semana para ofrecer sus productos, tanto al por mayor como al detal, lo que abre nuevas oportunidades de negocio.

Además, la estrategia incluye acompañamiento para fortalecer sus emprendimientos, desde ruedas de negocio hasta apoyo en registros sanitarios y uso de tecnología. Con esto, no solo se busca mejorar las ventas, sino también impulsar el crecimiento de las unidades productivas.

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La apuesta del SENA es clara, reducir intermediarios y darle más protagonismo a quienes trabajan la tierra, fortaleciendo la economía rural y acercando el campo a la ciudad.