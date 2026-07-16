Empréstito por $500.000 millones sigue vigente pese a demanda: Alcaldía de Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que el empréstito por 500.000 millones de pesos, autorizado por el Concejo Municipal para financiar tres importantes obras de infraestructura vial, continúa plenamente vigente y mantiene todos sus efectos jurídicos, pese a la demanda de nulidad presentada contra el acuerdo que lo aprobó.

El gobierno local informó que el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga únicamente dio inicio al trámite de la solicitud de medida cautelar presentada dentro del proceso de simple nulidad contra el Acuerdo Municipal 009 de 2026, aclarando que esta actuación corresponde a una etapa procesal ordinaria y que, hasta el momento, no existe una decisión que suspenda la aplicación del acuerdo.

"El acuerdo continúa produciendo plenamente sus efectos jurídicos", indicó la Alcaldía mediante un comunicado, en el que también aseguró que colaborará con la autoridad judicial entregando toda la información requerida y defendiendo la legalidad del procedimiento que permitió la aprobación del empréstito.

La Alcaldía de Bucaramanga también se pronunció sobre la circulación de documentos e información en redes sociales relacionados con el proceso judicial. En ese sentido, señaló que algunos de esos contenidos no han sido verificados oficialmente e invitó a la ciudadanía a consultar únicamente la información emitida por los canales institucionales y por las autoridades competentes.



Este pronunciamiento se conoce de manera paralela a una advertencia preventiva de la Procuraduría General de la Nación, que alertó sobre presuntas irregularidades en el trámite de aprobación del acuerdo que autorizó el endeudamiento. Sin embargo, hasta el momento esa actuación preventiva no modifica la vigencia del empréstito ni las decisiones que deberá adoptar la jurisdicción contencioso administrativa dentro del proceso de nulidad.