En Santander: 26 municipios declararon la calamidad pública debido al fenómeno de El Niño

Más de 20 municipios de Santander tienen problemas de abastecimiento de agua en este momento debido a las afectaciones causadas por el fenómeno de El Niño, situación que los llevó a declarar la calamidad pública para poder atender la emergencia que se suma a los constantes incendios forestales.

En este momento 26 municipios de Santander han declarado la calamidad pública debido a la falta de agua potable generada por la sequía, además de eso el jefe de gestión del Riesgo de esta región, Eduard Jesús Sánchez, señaló que los incendios forestales en el departamento, obligan a las entidades a estar alerta y solicitó a la ciudadanía tener en cuenta todas las medidas necesarias para evitarlos ya que este tipo de emergencias seguirán ocurriendo hasta el mes de abril.

“Para tener una mayor capacidad de respuesta ante las emergencias futuras, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, ha tenido comunicación constante, desde la sala de crisis departamental, con los comités de riesgos de los municipios más afectados por el fenómeno del niño”, dijo Sánchez.

Entre los municipios con calamidad pública decretada en Santander están: Los municipios con calamidad pública son: Aratoca, Barichara, Cabrera, el Guacamayo, Los Santos, Vélez, Confines, Betulia, Suaita, Guapotá, San Benito, Carcasí, Capitanejo, San Vicente de Chucurí, Guavatá, Villanueva, Contratación, San Joaquín, Pinchote, Tona, Galán, Palmas del Socorro, Hato, Puerto Wilches, Mogotes, Carmen del Chucurí, Santa Helena del Opón y Simacota.

Publicidad

“Es importante que la comunidad esté muy atenta. Es un problema que nos compete a todos, debemos ser cuidadosos con las actividades que realicemos, no botar colillas de cigarrillos encendidas, no hacer quemas de basura” agregó el jefe de la OGRD en Santander. La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres hace un llamado a los santandereanos para que hagan uso eficiente y razonable del agua, y de esta manera, no se presente desabastecimiento en los municipios”, afirmó el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander.