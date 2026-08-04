Encuentran un carro quemado entre Cimitarra y Puerto Araújo; propietario está desaparecido

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias en las que un vehículo fue hallado completamente incinerado en zona rural del municipio de Cimitarra, Santander, mientras que el propietario del automotor permanece reportado como desaparecido desde que salió de Medellín.

El comandante de la Policía Santander, coronel Néstor Arévalo Montenegro, informó que el automotor fue encontrado sobre un corredor vial entre Cimitarra y Puerto Araújo, en jurisdicción cercana al municipio de Puerto Parra. Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del incendio ni qué ocurrió con el conductor.

De acuerdo con la investigación preliminar, el propietario del vehículo salió de Medellín el viernes de la semana pasada en horas de la mañana con destino aún por establecer. El seguimiento realizado por las autoridades indica que tomó la ruta Medellín–Bogotá y posteriormente pasó por el sector de Doradal. Horas después, el vehículo apareció completamente calcinado en territorio santandereano.

"Estamos en el proceso investigativo alrededor de lo que pudo ocurrir con el vehículo incinerado y la persona que salió desde Medellín. El propietario está reportado como desaparecido", señaló el coronel Arévalo.



El oficial explicó que una de las dificultades que enfrenta la investigación es la falta de registros claros en los peajes, ya que las cámaras no lograron captar la identidad del conductor debido a que el vehículo solo abrió parcialmente la ventana para efectuar el pago.

La Policía Nacional trabaja de manera coordinada con otras autoridades para reconstruir el recorrido del automotor, verificar las últimas comunicaciones del propietario y establecer si el caso está relacionado con algún hecho delictivo.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y técnicas, las autoridades mantienen activa la búsqueda del conductor y hacen un llamado a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o sobre el recorrido del vehículo para que la suministre a través de los canales oficiales.