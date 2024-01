Este fin de semana comenzará recuperación el Plan de Recuperación Ambiental en Berlín, Santander

Este fin de semana comenzará el plan de recuperación ambiental en la región de Berlín, Santander, después del devastador incendio forestal que afectó el Páramo de Santurbán. Juvenal Díaz, gobernador de Santander, anunció la puesta en marcha de medidas coordinadas con el gobierno nacional para “recuperar esa conectividad ecológica”.

El plan, diseñado en colaboración con entidades como la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y el Acueducto de Bucaramanga, tiene como objetivo no solo restaurar las áreas afectadas por el fuego, sino también proteger integralmente los páramos del departamento.

La viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Liliana Tatiana Roa Avendaño, detalló que se trabajará en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, la CDMB y otras entidades para recuperar las zonas afectadas.

“Primero tenemos que analizar cuáles fueron los daños. Hay una primera fase que es identificar cuáles fueron las zonas más afectadas, sabemos que hay un valle, digamos, de frailejones, pero también sabemos que otros eran más pastizales. Hay que tener un diagnóstico de las áreas claro… hasta ahora tenemos solo unos mapas muy generales, pero hay que ir a mirar qué tipo de afectaciones son, porque sin ir a terreno pues es muy difícil que podamos decir, vamos a hacer esto ya. Reitero, La primera fase es evaluar los daños y después poder constituir un plan de trabajo”, dijo la viceministra Roa Avendaño.

Publicidad

La funcionaria destacó la necesidad de un enfoque a largo plazo y reveló que se están estructurando programas a través del Fondo para la Vida, una iniciativa destinada a financiar proyectos medioambientales.

“El Fondo para la Vida es una iniciativa que queremos impulsar para tener un vehículo financiero que nos permita trabajar, digamos, en perspectiva de mediano y largo plazo, porque estos procesos de restauración no se pueden dar en meses. En esa perspectiva el año pasado se consolidó el Fondo para la Vida, ya se hizo la fiducia del mismo y este año ya se están estructurando los programas que van a dar curso a estos procesos de restauración, en particular, los que han estado afectados aquí en las zonas de Páramo. El Gobierno Nacional ha priorizado en particular este corredor de Páramos: Santurbán, Berlín, El Almorzadero y el Páramo de Sumapaz, porque son páramos que proveen agua a gran parte de la población colombiana, más de 10 millones de personas se benefician tanto de las aguas del Páramo de Sumapaz como de estos tres páramos que mencioné”, expresó la viceministra.

La restauración contempla procesos como siembra masiva de frailejones y reconversión de la agricultura en colaboración con las comunidades locales.

Publicidad

A pesar de los desafíos, las autoridades expresaron su compromiso y voluntad de trabajar coordinadamente para revertir los impactos del incendio y fortalecer la prevención de futuros eventos.

“Hemos venido trabajando de manera coordinada con el gobierno nacional, con las alcaldías, con los bomberos, la defensa civil, las fuerzas militares y la Policía Nacional, y ahora debemos establecer un plan de recuperación ambiental no sólo de lo que se afectó en el páramo sino para proteger todo el páramo. También tenemos que revisar el daño social que pudo suceder por ejemplo en Mogotes donde la gente perdió los cultivos y por eso hemos decidido que se hará un plan entre la CDMB, la Gobernación de Santander, el Ministerio del Medio Ambiente, otros ministerios que tienen planes para esto, para empezar a recuperar esa conectividad ecológica que se perdió”, dijo el Gobernador de Santander.

Con la temporada seca en curso, se espera que el trabajo conjunto permita una recuperación efectiva de las áreas afectadas y contribuya a preservar la rica biodiversidad de los páramos de Berlín. El Gobernador de Santander confirmó que “se mantendrá la capacidad y el alistamiento por lo que pueda pasar en los meses que nos quedan de verano por el efecto del ‘Fenómeno del Niño’”.

Le puede interesar: