Este es el recorrido de la marcha del 1 de mayo en Bucaramanga

Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, organizaciones sindicales y sociales convocaron a una movilización en Bucaramanga este viernes 1 de mayo, que partirá a las 8:30 de la mañana desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento y se dirigirá hasta el Parque de los Niños.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santander, Raúl Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía y a los diferentes sectores a sumarse a la jornada.

“Con motivo del primero de mayo, Día Internacional de la clase trabajadora en el mundo, invitamos a todo el movimiento sindical, social y alternativo a marchar al lado de los trabajadores desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento a partir de las 8:30 de la mañana hasta llegar al Parque de los Niños, donde se desarrollará un acto sindical y político”, expresó el dirigente.

A esta convocatoria se sumó el Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander, filial de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que a través de un comunicado destacó la importancia de garantizar el derecho a un trabajo digno como base de la justicia social, la democracia y la prosperidad.



El sindicato anunció que el magisterio santandereano participará en la movilización, que busca respaldar las reformas sociales, así como exigir condiciones laborales dignas y justicia social.

Según lo informado, la marcha recorrerá la calle 36 hasta la carrera 27 y continuará hacia el norte de la ciudad hasta llegar al punto de concentración final, donde se realizará un acto central con participación de organizaciones sindicales y sociales.

Desde el SES también hicieron un llamado a los comités municipales, delegados y afiliados para que articulen la participación en sus territorios y fortalezcan las jornadas de movilización en toda la región.

Publicidad

La jornada del 1 de mayo se suma a las movilizaciones que tradicionalmente se realizan en distintas ciudades del país para conmemorar la lucha histórica de los trabajadores y reivindicar sus derechos.