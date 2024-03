Familias en Sabana de Torres impidieron ingreso de trabajadores a campo petrolero por desalojo

Durante dos horas comunidades de la vereda Cristales La Y del municipio de Sabana de Torres en Santander, bloquearon la entrada del campo petrolero de Petrosantander en protesta por el desalojo de varias familias que desde hace 50 y 60 años viven en terrenos vecinos.

Las familias que invadieron hace décadas y que hoy van a ser desalojada por orden judicial, piden que se respete el derecho a vivir dignamente.

“La problemática es que viene Petrosantander a desalojar a los colonos que tenemos más de 40, 50 y 60 años, estamos pacíficamente trabajando estos terrenos y esta que es una multinacional que no es dueña y que tiene es un arrendamiento que viene a a tratarnos a nosotros de invasores para podernos desalojar con nuestras familias, donde nosotros somos reales netos campesinos de esa región, somos nacidos y criados en Cristales La Y. No solamente me está pasando a mí sino a varios que tenemos terrenos y viene la problemática de Petrosantander diciendo que nosotros somos invasores”, aseguró Julio Henao, integrantes de una de las familias que pretenden desalojar.

Los manifestantes impidieron el paso de un grupo de por lo menos 60 trabajadores que tuvieron que esperar para ingresar al campo petrolero.

Diana Forero, otra de las afectadas por la orden de desalojo, pidió que las autoridades tengan en cuenta el tiempo que tienen en los terrenos en los que han construido las casas que son la herencia para sus hijos.

“Estamos exigiendo una vivienda digna para nuestros hijos tenemos el derecho a una vivienda digna y Petrosantander nos está negando ese derecho. Nosotros somos criados acá, nuestros hijos criados acá porque tienen eso contra los campesinos si tenemos todo el derecho de una vivienda digna, no podemos irnos a vivir a otro lado donde nosotros tenemos el derecho a vivir aquí en el campo”, manifestó Diana Forero, una de las afectadas.En el sitio de la protesta estuvo presente el alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow, quien dialogó con los manifestantes quienes accedieron a levantar la protesta y participar de una mesa de diálogo.

“La comunidad aceptó retirarse del lugar y acordamos que para este miércoles 13 de marzo nos reuniremos con el fin de buscar una solución para las familias que completan varios años en estos terrenos”, confirmó el alcalde de Sabana de Torres.

Las operaciones en el campo petrolero de Petrosantander se normalizaron y los trabajadores ingresaron a las instalaciones para retomar las labores.