Fiebre mundialista en Bucaramanga: habilitan pantalla gigante en Neomundo; será gratis

Con el inicio del Mundial de Fútbol, las autoridades de Bucaramanga pusieron en marcha un plan especial de seguridad para garantizar el orden público durante las jornadas deportivas y atender la alta concentración de aficionados que seguirán los encuentros del torneo.

Como parte de las actividades previstas para los hinchas, en el Centro de Convenciones Neomundo fue instalada una pantalla gigante que permitirá a miles de ciudadanos disfrutar gratuitamente de los partidos y de la ceremonia inaugural del campeonato.

La expectativa por el evento deportivo ya se siente en la capital santandereana, donde establecimientos comerciales, bares y restaurantes también se preparan para recibir a los aficionados que seguirán las transmisiones mundialistas.

De manera paralela, la Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de seguridad en diferentes sectores de la ciudad. Las autoridades desplegarán dispositivos especiales en los principales puntos de encuentro de los aficionados para prevenir alteraciones del orden público y garantizar la convivencia ciudadana.



Según informó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, durante los encuentros del Mundial, especialmente en los partidos de la Selección Colombia, se contará con un dispositivo especial integrado por cerca de mil policías que estarán distribuidos en Bucaramanga y su área metropolitana.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para disfrutar de la fiesta deportiva con responsabilidad y acatar las recomendaciones de seguridad durante las celebraciones.