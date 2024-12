Gobernador de Santander deberá designar alcalde encargado para el municipio de Oiba

El alcalde de Oiba, Santander, Elkin Alfonso Reyes Plata, solicitó a través de su abogado la aclaración y, la nulidad de la sentencia, puesto que para su ejecución se tuvo en cuenta un precedente que no estaba en firme en el momento de la notificación del fallo; y a raíz de esta situación no sólo el deja de ser alcalde, sino el segundo candidato que quedó por debajo de él en votación, perdería su credencial en el concejo. Este candidato, aunque ahora esté ejerciendo el cargo, no fue demandado ni vinculado al proceso judicial, lo cual, en su opinión, sería injusto.

Frente a dicha solicitud la decisión del Alto Tribunal fue negar la aclaración presentada y a su vez solicitó que se aclarara si podía participar en las futuras elecciones, tras la anulación de su elección, pero la Sala resolvió no aceptar ni aprobar la petición.

En el fallo la Sala destacó que la solicitud de aclaración no se dirigía a aclarar conceptos ambiguos de la providencia, sino a obtener un pronunciamiento sobre los efectos de la anulación del acto, lo cual no es el objeto de una solicitud de aclaración en este tipo de procesos.

El pasado 26 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander había desestimado una demanda de nulidad contra la elección de Elkin Reyes Plata como alcalde de Oiba. El Consejo de Estado determinó que la elección de Reyes, debía ser anulada por irregularidades en el proceso electoral.

El máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas, concluyó que existió una clara práctica de trasteo de votos en las elecciones locales de 2023, a través de la inscripción irregular de cédulas. Estas inscripciones fueron utilizadas para trasladar votantes de otras zonas hacia Oiba, lo que alteró el resultado de los comicios y constituyó una causal válida para la nulidad de la elección.

Se comprobó que 117 personas no pertenecían al municipio y a estas, el Consejo Nacional Electoral les revocó su cédula por trashumantes, siendo así la diferencia con el otro candidato fue de 63 votos en el resultado de las elecciones para la Alcaldía de Oiba, Elkin Reyes obtuvo la victoria con 3.653, mientras Fredy Andrés Galvis obtuvo 3.590 votos, el Consejo de Estado determinó que se debe aplicar la nueva tesis jurisprudencial del "método de afectación ponderada" para evaluar el impacto de las irregularidades por trashumancia electoral

Con base en estos hechos, las autoridades electorales deben convocar a nuevas elecciones para elegir al próximo alcalde de Oiba. En su resolución, el tribunal revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, que había negado las pretensiones de la demanda, y ordenó la celebración de los comicios atípicos.