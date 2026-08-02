Gobierno identifica presuntos responsables de atentado en Cúcuta: recompensa de hasta $800 millones

El Gobierno anunció nuevas recompensas y reveló la identidad de dos de los presuntos responsables de ordenar el atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada del sábado 1 de agosto en Cúcuta, ataque que dejó 11 policías y tres civiles heridos.

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se encuentra en una licencia temporal de 20 días por un procedimiento médico programado desde el pasado 14 de julio, aseguró que las primeras investigaciones de la Fuerza Pública apuntan a alias 'David' y alias 'Nay', también conocido como 'Nike', ambos señalados como integrantes del ELN, como los presuntos responsables de ordenar la acción terrorista.

El Gobierno ofrece una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias 'David' y de hasta 150 millones de pesos por alias 'Nay' o 'Nike'. Además, mantiene una recompensa de hasta 350 millones de pesos por información que conduzca a identificar y capturar a los demás autores intelectuales y materiales del atentado.

"Los terroristas del ELN que atentaron contra los cucuteños pronto caerán", afirmó Sánchez, y reafirmó que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones hasta lograr la captura de los responsables.



Gobierno aumenta la recompensa por atentado en Cúcuta MinDefensa

El anuncio se conoce horas después de que el Gobierno realizara un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta, encabezado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, junto con la cúpula militar, la Policía Nacional y las autoridades regionales.

Al término de ese encuentro, el Ejecutivo confirmó que elevó de 200 millones a 350 millones de pesos la recompensa por información que permitiera identificar y capturar a los responsables del atentado, antes de individualizar a los presuntos cabecillas señalados por las investigaciones.

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El ataque fue ejecutado mediante la activación de un vehículo cargado con explosivos frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en el sector de Cenabastos. La explosión dejó 11 policías y tres civiles lesionados, ocasionó daños en viviendas cercanas y obligó a suspender las actividades de la central de abastos.

EL CARTEL NARCOTERRORISTA DEL ELN ATACÓ A CÚCUTA. ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ IMPUNE.



Los terroristas del ELN que atentaron contra los cucuteños pronto caerán.



Las primeras investigaciones de nuestra Fuerza Pública señalan a alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’, integrantes del… https://t.co/HvSd4wfize pic.twitter.com/rQ9J2g6WoM — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 2, 2026

Como parte de la respuesta, también se anunció un refuerzo de las operaciones de inteligencia e investigación criminal y el incremento de las acciones militares contra las estructuras armadas ilegales que operan en Norte de Santander.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que se desplegarán siete pelotones adicionales, cerca de 250 militares y vehículos blindados para reforzar la seguridad en Cúcuta y su área metropolitana hasta el próximo 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial.

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Las medidas también incluyen el fortalecimiento del Plan Candado, la instalación de un Puesto de Mando Unificado permanente y el aumento de los controles de seguridad en la región.