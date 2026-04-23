Hospital Internacional de Colombia realiza primera cirugía en el país con robot Mantra 3

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) se convirtió en la primera institución del país en implementar el sistema quirúrgico robótico Mantra 3, dando inicio a una nueva etapa en la medicina de alta precisión en Colombia.

Los primeros procedimientos, realizados en áreas de salud digestiva y urología, evidencian el potencial de esta tecnología para ofrecer cirugías menos invasivas, con mayor exactitud y mejores tiempos de recuperación para los pacientes.

El CEO del HIC, el doctor Víctor Raúl Castillo Mantilla, aseguró que este avance representa la materialización de una visión de más de dos décadas.

“Hoy esa apuesta por la innovación empieza a hacerse realidad en Bucaramanga, acercando tecnología de punta a más pacientes”, afirmó.



El sistema Mantra 3 integra una consola abierta, visualización en 3D de alta definición y brazos robóticos modulares que permiten al cirujano realizar movimientos de alta precisión, incluso en zonas de difícil acceso. Esta capacidad, según especialistas, mejora el control del sangrado, permite incisiones más pequeñas y optimiza los resultados clínicos.

A nivel global, esta plataforma ya supera las 10.000 cirugías, con más de 1.000 profesionales capacitados y presencia en más de 180 centros médicos, lo que evidencia su rápida expansión en el campo de la cirugía robótica.

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Para la gerente del HIC en Piedecuesta, Sandra Ortiz, la incorporación de esta tecnología es clave en la meta de posicionar al hospital como referente mundial en cirugía robótica hacia 2030.

Por su parte, el director médico del HIC, Jonathan Cáceres, destacó que el uso de este sistema permite “llegar a donde la mano del cirujano no alcanza”, potenciando las capacidades del equipo médico.

El Hospital Internacional de Colombia ya había incursionado en cirugía robótica desde 2023 en el área de ortopedia, pero con la entrada en operación de Mantra 3 amplía su alcance a múltiples especialidades, incluyendo procedimientos cardíacos, ginecológicos y torácicos.