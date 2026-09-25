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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incautan más de 27 kilos de marihuana y 200 pastillas de clonazepam en Santander

Incautan más de 27 kilos de marihuana y 200 pastillas de clonazepam en Santander

Con estos dos procedimientos, las autoridades reportaron la incautación de más de 27,5 kilogramos de marihuana en Santander, además de las 200 pastillas de clonazepam halladas en Piedecuesta.

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Marihuana incautada en Bucaramanga
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Dos operativos de la Policía permitieron sacar de circulación más de 27 kilogramos de marihuana y 200 pastillas de clonazepam en los municipios de Piedecuesta y San Gil, Santander.

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El primer procedimiento se realizó en el sector de Altos de Villalina, vía La Cantera, en Piedecuesta, donde uniformados de las Zonas de Atención Policial, con apoyo del Grupo de Guías Caninos K9, siguieron a dos hombres que ingresaron a una zona boscosa.

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Los policías llegaron hasta un cambuche improvisado construido con plástico y bambú y, durante el registro, encontraron varias bolsas con marihuana. La inspección de los caninos permitió ubicar más sustancias.

En total fueron incautados más de cinco kilogramos de marihuana, 200 pastillas de clonazepam Sedatril y un teléfono celular. Dos hombres, ambos de 21 años, fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El segundo operativo se desarrolló en San Gil, durante controles realizados a empresas de mensajería. Allí, uniformados de Carabineros y Protección Ambiental inspeccionaron una encomienda en la que encontraron 15 paquetes con 22,5 kilogramos de marihuana, ocultos y envueltos en papel vinipel.

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Según la Policía, este cargamento representaría una pérdida estimada de 67,5 millones de pesos para las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes. La sustancia quedó a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para establecer quién envió la encomienda y quién sería su destinatario.

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Con estos dos procedimientos, las autoridades reportaron la incautación de más de 27,5 kilogramos de marihuana en Santander, además de las 200 pastillas de clonazepam halladas en Piedecuesta.

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