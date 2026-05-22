Inmovilizan 70 motos en operativo de seguridad en Bucaramanga

Un nuevo operativo de tránsito y seguridad realizado en el sur de Bucaramanga dejó como resultado más de 70 motocicletas inmovilizadas, así como la incautación de armas blancas y la detección de conductores que, presuntamente, manejaban bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que estos controles hacen parte de las estrategias para recuperar la seguridad y el orden en diferentes sectores de la ciudad.

“Continuamos con los operativos el día de hoy jueves 21 de mayo en el sur de nuestra ciudad Bucaramanga, ejerciendo un control de orden, autoridad y seguridad. Más de 70 motos inmovilizadas, ciudadanos con porte de arma blanca e inclusive bajo el estado de consumo de sustancias psicoactivas en el momento de conducir la motocicleta”, manifestó el mandatario.

De acuerdo con la administración municipal, los procedimientos se desarrollan de manera articulada entre la Alcaldía, la Policía, el Ejército y Migración Colombia, con el objetivo de combatir hechos que afecten la convivencia ciudadana.



El alcalde advirtió que no permitirán que “el desorden y la inseguridad” se apoderen de la capital santandereana y anunció que los operativos continuarán tanto de día como de noche en diferentes comunas y barrios de la ciudad.