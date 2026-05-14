Judicializan a cabecilla de “Los de la M” por doble homicidio en Barrancabermeja

La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Jairo Fernández Pórtala, conocido con el alias de “Marihuano”, señalado cabecilla del grupo delincuencial “Los de la M”, por su presunta responsabilidad en ordenar un doble homicidio ocurrido en Barrancabermeja, Santander.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy procesado habría dado instrucciones a integrantes de esa estructura criminal para asesinar a tres personas el pasado 28 de enero de 2020 en el barrio La Esperanza. Según el ente acusador, las víctimas fueron citadas mediante engaños con la supuesta intención de integrarlas al grupo delincuencial.

Cuando los hombres llegaron al lugar acordado, fueron atacados con armas de fuego. En el hecho murieron dos personas, mientras una tercera resultó gravemente herida.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Santander imputó a alias “Marihuano” los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.



Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía señaló además que Fernández Pórtala sería uno de los principales dinamizadores del tráfico local de estupefacientes en Barrancabermeja y que, presuntamente, ordenaba homicidios selectivos para mantener el control de rentas ilícitas en esa zona del Magdalena Medio.

Las autoridades también confirmaron que en su contra avanza otra investigación por el delito de concierto para delinquir en calidad de cabecilla de la organización criminal.