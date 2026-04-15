Judicializan a cuatro menores por homicidio de psicóloga en hogar de paso del ICBF

El asesinato de una psicóloga en un hogar de paso vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha generado conmoción nacional y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de instituciones. Por este caso, la Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de cuatro menores de edad, presuntamente implicados en el crimen.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril en el barrio La Libertad de Barrancabermeja, donde las autoridades encontraron sin vida a la víctima, quien se desempeñaba como formadora y profesional en psicología dentro del hogar de paso. Su labor estaba enfocada en el acompañamiento y atención de menores en procesos de restablecimiento de derechos.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los adolescentes -quienes se encontraban bajo medida de protección en la fundación- habrían exigido a la funcionaria que les permitiera salir del lugar. Ante la negativa, presuntamente la habrían atacado y causado la muerte por estrangulamiento.

El material probatorio recopilado permitió imputar a los cuatro menores por el delito de homicidio. Tres de ellos aceptaron los cargos, mientras avanza el proceso judicial bajo los lineamientos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.



El caso, que inicialmente se manejó con reserva, confirmó una de las principales líneas de investigación que apuntaba a la posible participación de menores de edad dentro del mismo centro de atención. Debido a la condición de los implicados, el proceso contempla un enfoque diferencial que busca garantizar tanto el esclarecimiento de los hechos como la protección de sus derechos.

Tras lo ocurrido, el ICBF lamentó profundamente el crimen y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades. Además, anunció la revisión de los protocolos de seguridad en los hogares de paso, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan.