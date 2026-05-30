Lluvias y fallas eléctricas ponen a prueba la jornada electoral en Santander

A pocas horas de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, las autoridades de Santander mantienen un monitoreo permanente sobre las afectaciones causadas por las lluvias y tormentas eléctricas que se han registrado en diferentes zonas del departamento.

Aunque el material electoral ya fue distribuido y se encuentra bajo custodia de la Fuerza Pública en los municipios, los organismos de gestión del riesgo y seguridad continúan atentos a cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de las votaciones.

Por esta razón fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, que trabajará de manera coordinada con el Gobierno Nacional para hacer seguimiento a las condiciones climáticas, de movilidad y de orden público antes y durante la jornada democrática.

Según informó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, una de las principales preocupaciones se concentra en el municipio de Concepción, donde se mantienen bajo observación dos puntos afectados por derrumbes como consecuencia de las lluvias.



A esto se suma la situación en cuatro veredas de Simacota, donde se presentan fallas en el servicio de energía debido a las condiciones climáticas. La Electrificadora de Santander adelanta trabajos para restablecer el suministro y garantizar que las comunidades puedan participar sin inconvenientes en las elecciones.

El funcionario explicó que todas las capacidades institucionales permanecen activas para responder a cualquier eventualidad. En el operativo participan la Policía Nacional, el Ejército, la Armada Nacional, los organismos de socorro, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

Además del seguimiento a las emergencias por lluvias, las autoridades mantienen activos los planes de contingencia para garantizar la movilidad, las comunicaciones, el suministro de energía y la seguridad en los 87 municipios del departamento.

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La meta, señalaron las autoridades, es que las condiciones climáticas no afecten el acceso de los ciudadanos a los puestos de votación ni el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo.