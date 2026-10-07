“Me equivoqué”: el perdón de joven que amenazó al gobernador de Santander y su esposa

Juan Pablo Núñez Romero, el joven que el año pasado realizó amenazas y expresiones ofensivas a través de redes sociales contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y la primera dama del departamento, Victoria Casallas, ofreció disculpas públicas luego de una decisión judicial.

En un video publicado en redes sociales, Núñez Romero reconoció que fue el responsable de las publicaciones realizadas el 9 de septiembre del año pasado y admitió la gravedad de sus expresiones.

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El joven aseguró que actuó de manera equivocada y manifestó que no pretende justificar sus acciones.

“Reconozco que lo que hice no estuvo bien, reconozco que mis palabras no fueron adecuadas, reconozco que me equivoqué y reconozco la severidad de mis actos”, expresó Juan Pablo Núñez Romero.



Durante su pronunciamiento, también señaló que las redes sociales no deben utilizarse para amenazar, señalar o juzgar a otras personas y lamentó especialmente haber involucrado a la primera dama, Victoria Casallas, en una situación que, según reconoció, no tenía relación con ella.

“Quiero expresar especialmente mis disculpas a la doctora, la primera dama de Santander, por haberla involucrado incluso en algo que ella no tenía nada que ver”, manifestó.

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LAS AMENAZAS NO SON LIBERTAD DE EXPRESIÓN



El joven que amenazó públicamente al Gobernador de Santander y a la primera dama ofreció disculpas públicas, luego de una decisión judicial.



En Santander defendemos el derecho a opinar, pero también exigimos respeto y responsabilidad.… pic.twitter.com/axOUfbAxnJ — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 6, 2026

Núñez Romero también pidió disculpas a sus familiares, amigos y a su novia por las consecuencias que, según dijo, tuvo para ellos la situación.

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Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz Mateus respondió públicamente a las disculpas y aseguró que las acepta. El mandatario además afirmó que el joven habría sido víctima de personas que, según sus palabras, utilizan la manipulación y la mentira con fines políticos.

“Juan Pablo, acepto sus disculpas y le deseo éxitos de aquí en adelante, usted fue una víctima de quienes utilizan la manipulación y la mentira para hacer politiquería. Ánimo y para adelante”, respondió Díaz Mateus.

El caso se originó por las publicaciones realizadas en Instagram en septiembre del año pasado, que derivaron en actuaciones judiciales y finalmente en el pronunciamiento público de Núñez Romero.

