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“Me equivoqué”: el perdón de joven que amenazó al gobernador de Santander y su esposa

El caso se originó por las publicaciones realizadas en Instagram en septiembre del año pasado, que derivaron en actuaciones judiciales y finalmente en el pronunciamiento público.

Juan Pablo Nuñez disculpas gobernador de santander.jpg
Juan Pablo Nuñez, joven que amenazó al gobernador de Santander, pidió disculpas
// X: @GralJuvenalDíaz
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Juan Pablo Núñez Romero, el joven que el año pasado realizó amenazas y expresiones ofensivas a través de redes sociales contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y la primera dama del departamento, Victoria Casallas, ofreció disculpas públicas luego de una decisión judicial.

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En un video publicado en redes sociales, Núñez Romero reconoció que fue el responsable de las publicaciones realizadas el 9 de septiembre del año pasado y admitió la gravedad de sus expresiones.

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El joven aseguró que actuó de manera equivocada y manifestó que no pretende justificar sus acciones.

“Reconozco que lo que hice no estuvo bien, reconozco que mis palabras no fueron adecuadas, reconozco que me equivoqué y reconozco la severidad de mis actos”, expresó Juan Pablo Núñez Romero.

Durante su pronunciamiento, también señaló que las redes sociales no deben utilizarse para amenazar, señalar o juzgar a otras personas y lamentó especialmente haber involucrado a la primera dama, Victoria Casallas, en una situación que, según reconoció, no tenía relación con ella.

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“Quiero expresar especialmente mis disculpas a la doctora, la primera dama de Santander, por haberla involucrado incluso en algo que ella no tenía nada que ver”, manifestó.

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Núñez Romero también pidió disculpas a sus familiares, amigos y a su novia por las consecuencias que, según dijo, tuvo para ellos la situación.

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Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz Mateus respondió públicamente a las disculpas y aseguró que las acepta. El mandatario además afirmó que el joven habría sido víctima de personas que, según sus palabras, utilizan la manipulación y la mentira con fines políticos.

“Juan Pablo, acepto sus disculpas y le deseo éxitos de aquí en adelante, usted fue una víctima de quienes utilizan la manipulación y la mentira para hacer politiquería. Ánimo y para adelante”, respondió Díaz Mateus.

El caso se originó por las publicaciones realizadas en Instagram en septiembre del año pasado, que derivaron en actuaciones judiciales y finalmente en el pronunciamiento público de Núñez Romero.

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