Menos comida y más cara: así golpea el paro a los hogares santandereanos

La situación comienza a encender las alarmas en Bucaramanga. Tras casi 48 horas de bloqueos en vías clave por el

paro campesino en Santander, contra la actualización catastral, desde la central de abastos advierten un posible desabastecimiento de productos esenciales si no se restablece el tránsito en las próximas horas.

Desde Centroabastos informaron que ya se evidencia una reducción en el ingreso de carga, especialmente de alimentos provenientes del altiplano cundiboyacense, como papa, verduras y legumbres, que llegan desde regiones como Bogotá y Boyacá.

Ricardo Andrés Arteaga Cuadros, subgerente jurídico y operativo de la entidad, confirmó que el impacto ya se siente en los precios: “El tomate Riogrande en bulto de 25 kilos pasó de 75 mil a 100 mil pesos, lo que representa un incremento del 25%. La papa también ha subido cerca de un 6% y estos aumentos podrían continuar si el paro se prolonga”, explicó.

Aunque los comerciantes habían previsto un stock de abastecimiento que permite responder en el corto plazo, la preocupación crece. Según Centroabastos, este margen es limitado y dependerá directamente de la reapertura, aunque sea intermitente, de los corredores viales para el paso de alimentos.



“El llamado es urgente a las autoridades para encontrar soluciones rápidas. Esta situación no solo afecta a los consumidores, sino también a los productores que podrían perder sus cosechas y a los compradores que ya adquirieron mercancía y están atrapados en carretera”, agregó Arteaga.

La incertidumbre crece entre comerciantes y ciudadanos, que ya comienzan a sentir el impacto en el bolsillo. De mantenerse los bloqueos, el panorama podría agravarse en los próximos días con menos oferta y mayores incrementos en productos básicos de la canasta familiar.