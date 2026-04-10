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Menos comida y más cara: así golpea el paro a los hogares santandereanos

Aunque hay abastecimiento a corto plazo, autoridades alertan que la situación podría agravarse si no se habilitan las vías. El cierre de vías mantiene en vilo el abastecimiento y amenaza con seguir encareciendo los alimentos en la región.

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