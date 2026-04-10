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Ofrecimos helicóptero para controladores: gob. Santander por bloqueos cerca de aeropuerto Palonegro

Según la gerencia del aeropuerto, una vez que estos funcionarios estén en sus puestos, se podrá garantizar la reanudación de los vuelos.

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