Mujeres en el Catatumbo no se dejaron intimidar por uniformado del ELN: “Lárguese ya”

El Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander, es delicada la situación de orden público por los enfrentamientos entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc. La población civil ha sido la principal afectada, con miles de desplazamientos y decenas de muertos.

Los habitantes de esa región están cansados y así quedó en evidencia en un video. Varias mujeres no se dejaron intimidar por un uniformado del ELN armado y, con gritos, le pidieron que se largara, las dejara tranquilas y no se metieran con los niños. Incluso, en medio de la angustia, no les tembló la voz para pedirle al guerrillero que “los matara a todos”.

“No estamos haciendo nada. Respete hermano. Lárguese ya. Qué le pasa con los niños. Mátenos a todos” es lo que se escucha decir en este video grabado por una de las personas que se encontraba allí.

La situación en esa región del país es tan completa que el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y estado de emergencia económica para, de esta manera, retomar el control en esta zona del país ante la ola de violencia que ha causado miles de desplazados y decenas de muertos.

"Se declara el estado de conmoción interior y el estado se emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia", informó el presidente.

A lo que se refiere el presidente Petro al mencionar "poder judicial" es que esta medida de emergencia también debe contar con el aval de la Corte Constitucional.

De acuerdo con la ley en Colombia, el estado de conmoción permite control territorial militar, capturas, toques de queda y expedir decretos con fuerza de ley. Blu Radio conoció que el Gobierno nacional busca "llevar la institucionalidad al Catatumbo".