“Ningún interventor tiene corona”: Supersalud Daniel Quintero respondió a Ospina

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, respondió públicamente a las declaraciones del interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien desde Bucaramanga defendió su continuidad al frente de la entidad y aseguró que solo el presidente Gustavo Petro puede pedirle la renuncia.

En relación a Jorge Iván Ospina interventor de Nueva EPS. El acaba de llegar. Sin embargo, debe presentar un plan de choque consistente. No hay en esta superintendencia ningún interventor con corona ni por encima del poder de inspección, vigilancia y control de la entidad. — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 13, 2026

A través de su cuenta de X, Quintero dejó claro que todos los interventores de EPS están bajo supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud y deberán responder por resultados concretos frente a la crisis del sistema.

“En relación a Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS. Él acaba de llegar, sin embargo, debe presentar un plan de choque consistente. No hay en esta superintendencia ningún interventor con corona ni por encima del poder de inspección, vigilancia y control de la entidad”, escribió el funcionario.



La respuesta se produjo, luego de las declaraciones entregadas por Ospina desde la Clínica Foscal Internacional, en el área metropolitana de Bucaramanga, donde sostuvo reuniones con prestadores de salud y operadores farmacéuticos para revisar la situación financiera y operativa de la EPS más grande del país.

Durante su intervención ante medios de comunicación, Ospina cuestionó la posibilidad de nuevos cambios en la administración de la entidad y advirtió que la inestabilidad podría profundizar la crisis.

“La renuncia me la pide Petro, no Quintero”, afirmó.

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El interventor insistió en que la Nueva EPS necesita estabilidad administrativa para enfrentar las millonarias deudas con hospitales y clínicas.

“Ha tenido inestabilidad las intervenciones y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos esa inestabilidad”, sostuvo.

Además, defendió su gestión con una frase que generó polémica:

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“Yo soy muy bueno y además muy responsable de mi trabajo”, dijo Ospina.

La controversia ocurre en medio de la compleja situación que enfrenta la Nueva EPS por retrasos en pagos a clínicas y hospitales, problemas en la entrega de medicamentos y constantes quejas de usuarios en distintas regiones del país.

Mientras tanto, desde la Superintendencia de Salud advirtieron que revisarán la continuidad de los agentes interventores y exigirán resultados frente a la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.