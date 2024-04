“No tenía protección, se la habían quitado hace un mes”: hermano de veedor asesinado en Cúcuta

Ramiro Vásquez, hermano del veedor Jaime Vásquez, asesinado ayer en Cúcuta en un atentado sicarial, dijo en Bucaramanga que su familiar estaba desde hace un mes sin la protección por parte de la UNP y al mismo tiempo tildó de mentiroso al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo por decir lo contrario.

El hermano de la víctima pidió, además, una investigación muy seria y pronta sobre quién está detrás de su asesinato. Ramiro Vásquez, quien también es un reconocido veedor de Santander (incluso premiado por la Procuraduría como el mejor veedor del país) no pudo viajar a Cúcuta para el sepelio de su hermano por cuestiones de seguridad.

“Lo primero que nosotros solicitamos es un esclarecimiento oportuno, certero y veraz de las autoridades competentes porque esto no se puede quedar de esta forma. El estaba desarrollando unas investigaciones muy importantes contra unos sucesos que acaecen y han acaecido en Norte de Santander y en toda el área metropolitana de Cúcuta”, explicó Ramiro Vásquez, hermano de la víctima.

Petro pidió a Fiscalía investigar el asesinato del periodista Jaime Vásquez en un hecho sicarial https://t.co/dZ84DqV1kF #MañanasBlu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 15, 2024

“Hace un mes a él le retiraron el esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección, UNP, y no sabemos el por qué, ni el cómo, ni el cuándo, incluso eso ya está siendo investigado por las autoridades porque después de unas semanas de haberle quitado el esquema de seguridad lo matan”, explicó el hermano de la víctima.

Además de eso Ramiro Vásquez, explicó que hay cosas que no se atreve a decir porque no hay certezas, aunque habitantes de Barichara manifestaron que hace poco, el veedor asesinado había colocado una denuncia contra algunos directivos del hospital, aunque no hay nombres claros por ahora.

“La denuncia de Barichara es la única que yo sé, pero no puedo decir nada más sobre ese tema porque no tengo mucha información, lo demás son presunciones que no se deben mencionar públicamente porque no tenemos pruebas contundentes y para no entorpecer las investigaciones que las autoridades competentes están realizando”, agregó Ramiro Vásquez, hermano de la víctima.