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Norte de Santander, entre las regiones más golpeadas por el conflicto, según informe del CICR

De acuerdo con el documento, el departamento concentra el 67 % de las personas afectadas por desplazamientos masivos registrados en el país.

atentados en Norte de Santander.jpg
Policías resultan heridos en atentados en Norte de Santander.
Foto: captura de video, en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Norte de Santander vuelve a figurar entre las regiones más impactadas por la crisis humanitaria derivada del conflicto armado en Colombia. Así lo revela el más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que advierte un deterioro de las condiciones de seguridad y graves afectaciones para la población civil durante 2025.

De acuerdo con el documento, el departamento concentra el 67 % de las personas afectadas por desplazamientos masivos registrados en el país, además del 42 % de los desplazamientos individuales reportados en el mismo periodo, cifras que evidencian la magnitud de la emergencia humanitaria en esta zona fronteriza.

El informe también ubica a Norte de Santander entre los territorios con mayores niveles de confinamiento. Junto con Chocó, reúne el 57 % de las personas que permanecen limitadas en su movilidad por la presencia y acciones de grupos armados.

Otro de los puntos de alerta tiene que ver con los artefactos explosivos. El CICR señala que el 84 % de las personas heridas o fallecidas por este tipo de elementos se concentra en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander, departamentos donde persiste la instalación de minas antipersonal y otros explosivos improvisados.

A esto se suma la preocupación por el uso creciente de drones modificados para lanzar explosivos, una modalidad que, según la organización, ya genera temor en zonas rurales y urbanas afectadas por el conflicto.

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Norte de Santander también aparece entre los departamentos con más desapariciones relacionadas con la confrontación armada. El 85 % de los casos documentados por el CICR se concentra en Norte de Santander, Arauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Guaviare.

En materia de salud, el organismo humanitario advirtió que el 68 % de los ataques contra la asistencia médica y el personal sanitario ocurrieron en Norte de Santander, Cauca, Chocó y Antioquia.

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Finalmente, el CICR alertó sobre el reclutamiento de menores de edad, las afectaciones a escuelas, el confinamiento de comunidades enteras y el riesgo permanente por la presencia de minas antipersonal en zonas con alta presencia de actores armados. El informe confirma que Norte de Santander sigue siendo uno de los principales epicentros de la crisis humanitaria en Colombia.

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