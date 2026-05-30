Observadores de la Unión Europea ya están en Santander estarán en municipios de riesgo electoral

La misión de observación electoral de la Unión Europea ya se encuentra en Santander para acompañar y verificar el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

En total, seis delegados internacionales llegaron al departamento y tendrán la tarea de supervisar la distribución del material electoral y las garantías para los votantes en 15 municipios.

Seis observadores de la Unión Europea llegaron a Santander para vigilar la entrega de material electoral y las elecciones en 15 municipios del departamento. Cuatro estarán en Bucaramanga y su área metropolitana. [HILO] pic.twitter.com/T8i0aTkdI9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 30, 2026

De acuerdo con la Registraduría, cuatro de los observadores estarán concentrados en Bucaramanga y su área metropolitana, donde se encuentra el mayor número de votantes del departamento y donde históricamente se registra una alta complejidad logística durante las jornadas electorales.

Los delegados también realizarán seguimiento especial en municipios como Floridablanca, Girón y Piedecuesta, además de otras localidades priorizadas por las autoridades electorales.



Según explicó Luis Fernando Cifuentes, delegado de la Registraduría en Santander, aunque la jornada cuenta con todas las garantías institucionales, Barrancabermeja continúa siendo el municipio que concentra la mayor atención dentro de los comités de seguimiento electoral debido a las alertas tempranas emitidas por las autoridades.

“De acuerdo con las alertas tempranas, Barrancabermeja aparece como municipio prioritario y existen otros municipios con alerta media. Sin embargo, se garantiza el desarrollo de la jornada electoral con total normalidad gracias al acompañamiento permanente del Ejército y la Policía”, señaló el funcionario.

Para reforzar la seguridad, más de 10.000 uniformados de la Policía y el Ejército fueron desplegados en Santander con el objetivo de custodiar el material electoral, los puestos de votación y los centros de escrutinio.

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Las autoridades insistieron en que la presencia de la misión internacional y el dispositivo de seguridad buscan brindar confianza y transparencia a una jornada en la que más de 1,8 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto.