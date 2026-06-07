Periodismo santandereano rechaza asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta

El asesinato del periodista Cristián Herrera, comunicador social y periodista egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), volvió a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en Colombia.

El crimen ha generado rechazo y preocupación en distintos sectores del gremio, que advierten sobre el aumento de la violencia y las amenazas contra quienes ejercen la labor de informar en las regiones del país.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del director de Vanguardia, Juan Carlos Gutiérrez, quien calificó el crimen como un golpe para todo el periodismo colombiano y advirtió sobre las difíciles condiciones en las que trabajan muchos periodistas en las regiones.

“No, este es un día doloroso para el periodismo. El asesinato de un periodista es algo que nos duele a todos. Conozcamos o no a Cristián, la muerte de un comunicador que busca llevar información a la audiencia es un hecho que debe conmover no solo a quienes ejercemos esta profesión, sino a todo el país”, expresó.



Gutiérrez aseguró que los asesinatos de periodistas representan un grave ataque contra la democracia y la libertad de prensa, al tiempo que recordó que informar en varias zonas del país se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

“Están cayendo periodistas a punta de fuerza, violencia y balas. En una democracia esto es inadmisible”, afirmó.

El director de Vanguardia también alertó sobre las presiones que enfrentan los medios y comunicadores en diferentes regiones del territorio nacional. Según explicó, muchos periodistas trabajan bajo amenazas constantes y otros terminan recurriendo a la autocensura por temor a represalias.

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“Hay comunicadores que, a pesar de las amenazas y dificultades, cumplen con su labor de informar. Otros viven en medio de la autocensura porque no pueden publicar o denunciar hechos que han corroborado, ya que su vida corre riesgo”, señaló.

Las declaraciones se producen en un momento de especial preocupación para el gremio periodístico. De acuerdo con Gutiérrez, en las últimas semanas ya se han registrado dos periodistas asesinados en el país, una situación que considera alarmante y que requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades.

“El país no puede tomar este rumbo”, concluyó.

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El asesinato de Cristián Herrera ha generado una ola de solidaridad entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que exigen celeridad en las investigaciones y garantías para quienes ejercen el periodismo en las regiones más afectadas por la violencia.

