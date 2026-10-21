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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Piden obras de canalización tras desaparición de joven durante inundación en Barbosa

Piden obras de canalización tras desaparición de joven durante inundación en Barbosa

La emergencia se registró en medio de las fuertes lluvias que afectaron al municipio santandereano.

FOTO LLUVIAS EN BARBOSA, SANTANDER.jpg
FOTO: Lluvias en Barbosa, Santander- suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

La Alcaldía de Barbosa, Santander, solicitó al Instituto Nacional de Vías (Invías) la intervención urgente de los colectores de aguas lluvias ubicados en el cruce hacia el municipio de Moniquirá, luego de la desaparición de un joven de 23 años que habría sido arrastrado por una corriente de agua hasta el río Suárez.

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La emergencia se registró durante la noche anterior, en medio de las fuertes lluvias que afectaron al municipio. De acuerdo con la información entregada por la Administración Municipal, el joven fue arrastrado por la corriente y, desde entonces, se desconoce su paradero.

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Ante esta situación, el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, activó de manera extraordinaria el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de evaluar las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones y coordinar la atención de las emergencias registradas.

El mandatario aseguró que este punto de la vía nacional representa un riesgo para la comunidad y advirtió que, según sus registros, cuatro personas han perdido la vida en este sector en circunstancias similares. La desaparición del joven de 23 años vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de intervenir el sistema de drenaje de aguas lluvias.

A través de un comunicado, la Alcaldía informó que el mandatario ha realizado varios llamados al Invías y a los organismos de control para que se atienda la problemática de los colectores. Además, reiteró la solicitud al Ministerio de Transporte y a las entidades competentes para que se adopten medidas que permitan reducir el riesgo de nuevas emergencias.

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La administración municipal insiste en que se requieren obras de canalización y adecuación del sistema de drenaje en este tramo de la vía nacional, con el fin de controlar las corrientes que se generan durante las lluvias y evitar que situaciones similares vuelvan a poner en peligro la vida de los habitantes.

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