¿Por qué Mintransporte no pudo ayudar a salir de la crisis a Metrolínea en Bucaramanga?

Aunque en varias reuniones que este gobierno de Jaime Andrés Beltrán y el anterior de Juan Carlos Cárdenas mantuvo con el Ministerio de Transporte con el fin de encontrar una salida y una cofinanciación para superar la crisis financiera del sistema de transporte masivo Metrolínea e n Bucaramanga, cuyo déficit alcanza los $600.000 millones, el saldo en rojo en el que se encuentra esta entidad no le permitió al Gobierno nacional invertir recursos para que no terminara con la liquidación del ente gestor, propósito que está en curso.

No obstante, el Ministerio de Transporte dejó abierta la puerta para ayudar al sistema, pero advirtió que primero debe recuperarse o entregar, como en su momento lo indicó el exministro William Camargo, que dijo en una visita en agosto de 2023 a Bucaramanga lo siguiente:

“Que el Gobierno aprobó los recursos para reactivar y salvar el sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea , sin embargo, están a la espera de que las autoridades municipales entreguen formalmente la propuesta y su capitalización o liquidación y sobre todo lo más importante un plan de inversiones”

La Ley 310 de 1996 establece los requisitos de cofinanciación de sistemas de transporte por parte del Gobierno nacional. Uno de ellos y el cual no cumple Metrolínea, es la recuperación del 70% de las rutas, así lo explicó Rafael Vanegas, asesor jurídico de la Alcaldía de Bucaramanga.

Publicidad

“Nosotros nos reunimos con el Ministerio de Transporte con la ministra, con los asesores y ellos nos han dicho es que la financiación está en la ley ustedes pueden acceder a la financiación, el problema que se presenta es que como está el sistema de transporte de Bucaramanga hoy, pues las condiciones no nos permitirían; y también el ministerio fue muy claro que en esta situación problemática, en esta situación que tenemos ahora que está en una crisis que esperamos solucionar, ellos no podían realizar ningún aporte en dinero”, indicó Vanegas.

Publicidad

Entre otras de las propuestas que la Alcaldía de Bucaramanga le hizo al Ministerio de Transporte estuvieron “la de buscar la forma de sanear el déficit a los cual nos dijeron que no se podía; les pedimos que nos ayudarán en la cofinanciación para adquirir buses y primero dijeron que revisarían, después que no se podía; y lo otro establecer condiciones para poder llegar a un acuerdo con los acreedores, no dándonos plata sino ayudando a encontrar una salida y tampoco se logró”, manifestó el asesor de la alcaldía.

Cabe recordar que en 2023 Metrolínea intentó negociar con los acreedores acogiéndose a la Ley 550 con el fin de que Metrolínea S.A. como ente gestor no desapareciera, pero fue un intento fallido, y por norma no podía volver a solicitar una salida a través de esta ley. Por esta razón fue que la junta de accionistas decidió avalar su liquidación, pero que esta está pendiente hasta que el Concejo de Bucaramanga apruebe el proyecto de acuerdo que le entrega facultades al alcalde Jaime Andrés Beltrán para adelantar las gestiones de disolución y liquidación a través del nombramiento de un liquidador de la sociedad.

A pesar de todo el tema jurídico por el que debe pasar el sistema de transporte masivo Metrolínea, la Alcaldía de Bucaramanga dijo que el sistema no se acabará pues cuando inicie la liquidación, empezarán con el plan de recuperación de estaciones, buses y demás temas operativos para garantizar el servicio para los habitantes de Bucaramanga y el área metropolitana.