Procuraduría destituyó e inhabilitó a exsecretario de Infraestructura de Santander

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años y tres meses al exsecretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez Cancino, por irregularidades relacionadas con la estructuración y celebración del contrato de obra para la intervención del parque principal de Girón.

En el fallo de primera instancia, el organismo de control estableció diferencias en los valores unitarios de dos componentes del contrato, suscrito el 2 de diciembre de 2021 por $8.011 millones. Según la Procuraduría, los precios presentaban variaciones del 43,79 % y del 12,59 % frente a los registrados en contratos comparables de la región.

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Los rubros correspondientes a demolición y retiro de pisos en concreto y/o piedra, lo que resultaría en un incremento en el valor total de los costos directos inicialmente establecidos.

El ente de control señaló que no se acreditó una justificación técnica suficiente y verificable que explicara esas diferencias. Por esta razón, declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado contra el exfuncionario y calificó la falta como gravísima a título de culpa gravísima.



De acuerdo con la Procuraduría, la conducta atribuida a Rodríguez Cancino vulneró los principios de moralidad, responsabilidad y transparencia que deben orientar el ejercicio de la función pública.

Al parecer, el investigado no habría garantizado una adecuada inversión de los recursos públicos, lo que afectó la correcta gestión de los fondos destinados a la obra.

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La decisión corresponde a una primera instancia, por lo que el exsecretario de Infraestructura puede interponer el recurso de apelación dentro de los términos legales. La sanción no debe presentarse como definitiva mientras esté pendiente la resolución de los recursos que procedan.