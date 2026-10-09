Cierres este fin de semana en la autopista de Floridablanca por obras del tercer carril

Las restricciones se aplicarán este sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Durante dos de las jornadas habrá cierre total en ambos sentidos.

Los conductores que transiten por la autopista entre Bucaramanga y Floridablanca deberán programar sus recorridos durante este fin de semana y el lunes festivo, debido a los cierres nocturnos que se realizarán por el montaje de la estructura de un nuevo puente peatonal del proyecto vial del tercer carril.

Publicidad

La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (DTTF) aprobó el Plan de Manejo de Tráfico para adelantar las obras en el sector ubicado entre las estaciones de servicio Aranzoque y Ruitoque.

De acuerdo con el cronograma, este sábado 10 de octubre se cerrarán temporalmente dos carriles entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Durante ese periodo, permanecerá habilitado un carril por cada sentido para permitir la circulación de vehículos.



Sin embargo, para el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, en el mismo horario, se realizará el cierre total de la vía en ambos sentidos, por lo que los conductores deberán utilizar los desvíos establecidos por las autoridades de tránsito.

Estas son las rutas alternas

Publicidad

Para los vehículos livianos que se movilicen en sentido Bucaramanga – Floridablanca, el desvío será por el intercambiador de Papi Quiero Piña. Desde allí deberán tomar las calles 5 y 6 y continuar por la carrera 8 para retomar la vía hacia Piedecuesta.

En sentido Floridablanca–Bucaramanga, los conductores deberán tomar la carrera 8, a la altura de Abadías Condominio, continuar hasta la calle 5 y conectar nuevamente con el intercambiador de Papi Quiero Piña.

Publicidad

La Dirección de Tránsito de Floridablanca precisó que estas rutas alternas estarán habilitadas para vehículos livianos. Los vehículos de carga con peso superior a 3,5 toneladas no tendrán un desvío autorizado durante las jornadas de cierre.

En la zona habrá auxiliares de tránsito, señalización y controles para orientar a los conductores. Además, se mantendrá el paso peatonal por los cruces cebrados.

Recomendaciones para los conductores

Publicidad

El director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Jahir Castellanos Prada, señaló que las restricciones son necesarias para adelantar las labores de montaje y que se dispusieron medidas para orientar a los usuarios de la vía y reducir los riesgos durante la intervención.

Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación, reducir la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora en la zona intervenida, respetar la prioridad de los peatones y atender las instrucciones del personal de tránsito.

Publicidad

Los trabajos hacen parte del proyecto vial del tercer carril, que contempla la ampliación de la calzada en sentido sur-norte a la altura de Floridablanca y la construcción de obras complementarias para mejorar la movilidad entre Piedecuesta y Bucaramanga, en uno de los corredores viales más transitados del área metropolitana.