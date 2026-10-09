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Carrovalla con cartel de los 84 más buscados recorre Floridablanca: ofrecen recompensas

Las siluetas y los alias de los señalados por delitos como homicidio, extorsión, concierto para delinquir y microtráfico recorrerán las calles del municipio.

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Blu Radio. Carrovalla con los 84 más buscados en Floridablanca //Foto: Alcaldía de Floridablanca
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un carrovalla con las siluetas y los alias de los 84 delincuentes más buscados de Floridablanca comenzó a circular por las calles del municipio, como parte de una estrategia de las autoridades para obtener información que permita avanzar en las investigaciones y combatir delitos como homicidio, extorsión, microtráfico, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

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La iniciativa busca que los ciudadanos reconozcan a las personas que aparecen en esta campaña y suministren información que facilite su ubicación y permita a las autoridades actuar contra las estructuras delincuenciales que operan en el municipio.

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El secretario del Interior de Floridablanca, Andrés Ardila, explicó que, a través del Comité Territorial de Orden Público, se ofrecen recompensas de hasta 14 millones de pesos por información que contribuya a la incautación de armas de fuego y al desmantelamiento de expendios de estupefacientes.

“Desde hoy va a iniciar un carrovalla en Floridablanca con las siluetas, con los alias, pero también para que la gente o la ciudadanía florideña nos dé información sobre personas que tengan porte ilegal de armas o también de venta de estupefacientes”, señaló el funcionario.

Entre los nombres que concentran la atención de las autoridades está alias ‘Julito’, un joven señalado por la Policía de presuntamente estar relacionado con varios homicidios y hechos de sicariato registrados en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana.

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Según las investigaciones y recientes declaraciones del alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, este hombre estaría utilizando a jóvenes para ejecutar acciones criminales.

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Por información que permita ubicar a alias ‘Julito’, la Administración Municipal de Floridablanca anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos, una cifra superior a la contemplada en la estrategia general para los más buscados.

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Ardila indicó que las autoridades avanzan en las labores de investigación e inteligencia relacionadas con este caso y que se esperan nuevas actuaciones judiciales. Sin embargo, la responsabilidad penal de las personas señaladas deberá establecerse en los procesos correspondientes.

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Las personas que tengan información sobre los más buscados, la presencia de armas ilegales o la venta de estupefacientes pueden comunicarse con las autoridades a través de las líneas telefónicas 314 361 7586 y 317 639 7244. La Administración Municipal indicó que la información será manejada con absoluta reserva.

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