En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Recompensa de $50 millones tras aparición de bandera del ELN en Puerto Wilches, Santander

Recompensa de $50 millones tras aparición de bandera del ELN en Puerto Wilches, Santander

La bandera alusiva al grupo armado fue encontrada cerca del casco urbano. Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y pidieron a la comunidad reportar cualquier situación sospechosa.

Bandera ELN en Puerto Wilches.
Bandera ELN en Puerto Wilches.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Una recompensa de hasta $50 millones fue anunciada por las autoridades de Santander para quienes entreguen información que permita anticipar y prevenir posibles actos terroristas en el departamento, luego de la aparición de una bandera alusiva al ELN en Puerto Wilches, en el kilómetro 8 de la vía hacia Sabana de Torres, sector Campo Duro.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El elemento generó la activación de los protocolos de seguridad por parte de la Fuerza Pública. De acuerdo con el secretario del Interior encargado de Santander, Douglas Arenas, unidades del Ejército y la Policía acudieron al lugar para realizar una inspección y posteriormente retiraron la bandera.

Últimas noticias

Inmovilizaciones Bucaramanga Día Sin Carro.jpg
Santanderes

Día sin Carro en el área metropolitana de Bucaramanga dejó 128 vehículos inmovilizados

FOTO HOMICIDIO EN GIRÓN- CAPTURA DE VIDEO.jpg
Santanderes

Diez capturados por homicidio en Bucaramanga y el área metropolitana durante septiembre

Publicidad

El funcionario señaló que este tipo de hechos "buscan generar temor entre los habitantes" y reiteró el llamado a la comunidad para que informe oportunamente sobre situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad.

Lea también:

FOTO LABORATORIO COCAÍNA EN CÚCUTA.jpg
Santanderes

Desmantelan laboratorio de cocaína del ELN en Norte de Santander: incautan 760 kilos

Incautan arsenal de más de 100 granadas para drones que pertenecerían al ELN.
Santanderes

Incautan más de 100 granadas para drones que pertenecerían al ELN en Norte de Santander

Las autoridades recordaron que cualquier información puede ser reportada a través de la línea 123. Además, indicaron que la Gobernación de Santander mantiene disponible una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar o anticiparse a posibles acciones terroristas.

“Lo que estamos buscando es anticiparnos a estos eventos y evitar que la comunidad sea intimidada o resulte perjudicada”, explicó el secretario del Interior encargado.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las autoridades insistieron en que la ciudadanía no debe acercarse ni manipular elementos sospechosos y que, ante cualquier situación que pueda representar una amenaza, debe informar de inmediato a la Fuerza Pública.

Relacionados

Bucaramanga

Santander

ELN

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad