Recompensa de $50 millones tras aparición de bandera del ELN en Puerto Wilches, Santander

Una recompensa de hasta $50 millones fue anunciada por las autoridades de Santander para quienes entreguen información que permita anticipar y prevenir posibles actos terroristas en el departamento, luego de la aparición de una bandera alusiva al ELN en Puerto Wilches, en el kilómetro 8 de la vía hacia Sabana de Torres, sector Campo Duro.

El elemento generó la activación de los protocolos de seguridad por parte de la Fuerza Pública. De acuerdo con el secretario del Interior encargado de Santander, Douglas Arenas, unidades del Ejército y la Policía acudieron al lugar para realizar una inspección y posteriormente retiraron la bandera.

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El funcionario señaló que este tipo de hechos "buscan generar temor entre los habitantes" y reiteró el llamado a la comunidad para que informe oportunamente sobre situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad.

Las autoridades recordaron que cualquier información puede ser reportada a través de la línea 123. Además, indicaron que la Gobernación de Santander mantiene disponible una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar o anticiparse a posibles acciones terroristas.



“Lo que estamos buscando es anticiparnos a estos eventos y evitar que la comunidad sea intimidada o resulte perjudicada”, explicó el secretario del Interior encargado.

Las autoridades insistieron en que la ciudadanía no debe acercarse ni manipular elementos sospechosos y que, ante cualquier situación que pueda representar una amenaza, debe informar de inmediato a la Fuerza Pública.