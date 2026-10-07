Gobierno resuelve tratamientos represados de más de 70.000 personas mediante plan de choque en salud

La estrategia que puso en marcha el Gobierno busca atender a personas que necesitan medicamentos o procedimientos para continuar sus tratamientos, con prioridad en pacientes con VIH, cáncer, trasplantes y mujeres en gestación.

Con corte al 2 de octubre, el Ministerio reportó avances en la entrega de medicamentos del 76,45 % para pacientes con VIH, 74,36 % en gestación, 58,31 % en trasplantes y 54,91 % en cáncer.

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En medicamentos, el reporte registra 7.252.434 unidades entregadas, equivalentes al 31,2 % de las unidades que estaban pendientes al comienzo del seguimiento.

El Ministerio aclara que una unidad puede ser una tableta, cápsula, ampolla u otra presentación y que un mismo paciente puede necesitar varias para completar su tratamiento.



El plan comenzó después de que el Gobierno identificara más de un millón de usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.

Entre enero y julio de 2026, además, se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud y el 92 % estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.

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A finales de septiembre, la ministra Ana María Vesga había explicado que el Gobierno haría seguimiento a cada paciente desde la identificación de su necesidad hasta comprobar que recibiera el medicamento o el procedimiento.

Ahora, una Mesa Técnica de Control, integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia y la ADRES, hará seguimiento a los casos pendientes, las entregas y los recursos. También participarán la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y representantes de los pacientes.

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El Gobierno presentó el ABC del Plan de Choque en Salud:

¿Qué hará el Gobierno?

El Plan contempla una línea de crédito para las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, con hasta 12 meses de gracia y otros 12 meses para pagar. La tasa será equivalente al IPC.

¿Para qué se usará la plata?

Para resolver casos pendientes de pacientes, como medicamentos, procedimientos y otras atenciones. Las EPS deberán demostrar que esos servicios fueron efectivamente prestados.

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¿Habrá controles?

Sí. El Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES harán seguimiento. También participarán la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y representantes de los pacientes.

¿Qué se va a revisar?

Que bajen los casos pendientes, se entreguen los medicamentos, se realicen los procedimientos y los recursos se utilicen para cumplir esos objetivos. También se verificará que los mismos casos no vuelvan a quedar pendientes.

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¿Qué pasa si una EPS no cumple?

El plan contempla mecanismos correctivos dentro del esquema financiero cuando los casos pendientes vuelvan a presentarse.

¿Qué pasará con las deudas del sistema?

Habrá mesas de conciliación para que las entidades aclaren cuánto se deben entre sí, definan las cuentas pendientes y ordenen el flujo de recursos.

¿El plan solo atiende la emergencia?

No. También incluye medidas para los próximos años, como definir una UPC suficiente para 2027 en adelante, fortalecer las finanzas de EPS e IPS, mejorar el uso de los recursos, facilitar la compra centralizada de medicamentos de alto costo y fortalecer los hospitales públicos.

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¿Qué exigirá el Gobierno?

Cuentas claras, información transparente, uso eficiente de los recursos y resultados que puedan medirse en la atención de los pacientes. También busca reducir las quejas y resolver los reclamos antes de que lleguen a una tutela.